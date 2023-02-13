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Оружейные "подарки" Запада не помогут Украине на поле боя

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Празднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Asharq Al-Awsat: западные истребители не оптимизированы для условий конфликта на Украине

Зеленский во время очередного евротура выпрашивал у Запада истребители, пишет Asharq Al-Awsat. Но они не станут волшебной панацеей: некоторые модели этой техники просто не подходят для использования ВСУ. Так что ценность такого "подарка" будет "чисто символической".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего евротура призвал союзников "как можно скорее" предоставить Киеву современные истребители. Сначала он отправился в Лондон, а оттуда в Париж, где у него была запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Европейские лидеры не выразили готовность отправить Украине современные истребители, но премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил их поставок. Зеленский запрашивал истребители не только в Лондоне и Париже, но и выступил с аналогичной просьбой перед Европарламентом.

"Некоторые европейские лидеры выразили готовность передать нам необходимое оружие, в том числе истребители. Европа будет с нами до нашей победы. Сейчас я проведу ряд двусторонних встреч, на которых мы уделим необходимое внимание теме боевой авиации", — сказал Зеленский.

Москва предупредила Лондон о последствиях поставок истребителей на Украину.

"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира. Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны", — говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

До сих пор страны Запада не хотели делать этот дополнительный шаг, опасаясь эскалации отношений с Россией. Но табу рушатся одно за другим: эти киевские союзники уже в январе согласились предоставить Украине тяжелые танки.

Вашингтон пока не собирается давать Киеву истребители F-16. Это один из самых распространенных типов боевых самолетов в мире, которым владеют многие европейские страны. Нидерланды, со своей стороны, готовы рассмотреть возможность передачи Киеву истребителей F-16, поскольку страна постепенно переходит на более современные F-35.

Похоже, что другие киевские союзники тоже вскоре изменят свою позицию. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил передачу Украине истребителей Eurofighter Typhoon и F-35 в ближайшее время, но объявил, что Лондон уже дал согласие на тренировки украинских пилотов по стандартам НАТО. Он также заявил, что на данный момент рассматриваются различные возможности для поставок в долгосрочной перспективе. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей Киеву, сказал, что "ничто не исключено". По мнению экспертов, вооружение дальнего радиуса действия позволит наносить удары по российским войскам и сдерживать Россию от бомбардировок украинской территории. Но истребители — далеко не панацея, а некоторые модели не подходят для украинской армии.

Джастин Бронк, военный эксперт британского аналитического центра Royal United Services Institute, утверждает, что Eurofighter Typhoon и F-16 не оптимизированы для полетов на малой высоте и не подходят для действий с аэродромов с короткими и неровными взлетными полосами, которыми пользуются украинцы. Ценность такого "подарка", по его словам, будет "чисто символической и не будет отвечать интересам ВВС Украины".

"Но эти поставки откроют доступ на Украину шведским самолетам Gripens или F-18, которые принадлежат другим киевским союзникам и могут быть использованы с временных баз, требующих минимальной логистики", — добавил он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
F-35
Gripen NG
Проекты
NATO
Евросоюз
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