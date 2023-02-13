Санду обвинила Россию в ракетном инциденте в небе над Молдавией

Санду осудила нарушение воздушного пространства Молдавии "российской ракетой"

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Президент Майя Санду раскритиковала нарушение воздушного пространства Молдавии "российской ракетой".

Глава государства подчеркнула, что нейтральный статус ее страны не означает, что она не должна укреплять оборону для обеспечения безопасности граждан.

"Я решительно осуждаю нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой. Молдавия заслуживает мира и безопасности, и мы предпримем все необходимые шаги для их достижения", – приводит сообщение Санду в соцсети "Коммерсантъ".

Изначально о нарушении воздушного пространства Молдавии сообщил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

Минобороны Молдавии позднее подтвердило, что воздушное пространство нарушила ракета, которая летела в сторону Украины. Ведомство не уточнило принадлежать снаряда.

В связи с инцидентом посла России в республике Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.

Инцидент с ракетой стал четвертым подобным случаем в республике с начала зимы. Пограничная служба республики до этого трижды сообщала об обнаружении обломков ракет – в начале декабря, а также 14 января и 1 февраля.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности инцидента с ракетой в небе над Молдавией.