Президенты США и Бразилии призвали к "справедливому и прочному миру" на Украине

Байден и Лула да Силва "выразили сожаление" по поводу проведения Россией СВО на Украине, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва призвали к "справедливому и прочному миру" на Украине, а также выступили в поддержку "полноценного функционирования" зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.

Как отмечается в документе, президенты "обсудили широкий круг международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес". Они "выразили сожаление" относительно якобы имевшего место "нарушения территориальной целостности Украины Россией и аннексии части ее территорий". Как утверждается в заявлении, это является "грубым нарушением международного права". Байден и Лула да Силва также "призвали к справедливому и прочному миру".

"Они выразили обеспокоенность глобальными последствиями конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, особенно для беднейших регионов планеты, и высказались за полноценное функционирование черноморской зерновой инициативы", - говорится в заявлении.