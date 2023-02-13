Вучич допустил усиление эскалации конфликта на Украине в ближайшие полгода

По мнению президента Сербии, миру предстоит самый большой кризис со времен Второй мировой войны

БЕЛГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Миру предстоит самый большой кризис со времен Второй мировой войны, а в ближайшие пять или шесть месяцев ожидается сильнейшая эскалация конфликта. Такое мнение выразил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Prva.

"Нам предстоит самый большой кризис в мире, который мы только видели со времен Второй мировой войны. То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. <...> Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна. В следующие 5 или 6 месяцев будут самые тяжелые конфликты", - заявил Вучич.

Вучич говорил, что конфликт на Украине в ближайшее время будет лишь усугубляться и расширяться и в конечном счете станет неконтролируемым. Президент выразил мнение, что после решения о поставке танков Украине будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Президент США Джо Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета The Washington Post сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона "предвидят потенциальное одобрение" передачи F-16 или вариант, при котором союзники Вашингтона предоставят Киеву эти приобретенные у Соединенных Штатов самолеты с разрешения американской стороны.