Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250

Он отличается низкой стоимостью, высокой скоростью и неуязвимостью для ружей радиоэлектронной борьбы, сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева Виталий Долгов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый разведывательно-ударный дрон (РУД-250), который сейчас проходит испытания в зоне специальной военной операции (СВО), отличается низкой стоимостью, неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и развивает высокую скорость, сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А. Карцева Виталий Долгов.

В зоне спецоперации испытания проходят пять аппаратов этого типа, дроны летают без применения системы навигации GPS. "Эти дроны поставляются комплектами по пять штук, стоимость его - порядка 300 тыс. рублей в зависимости от тактико-технических характеристик. В него входят запасные аккумуляторы, инструменты, очки и так далее. Этот дрон не жалко использовать в один конец. Мы получили запрос на создание аппарата, который был бы как маленькая пчела: носится с большой скоростью без GPS, и к ней можно что-то крепить", - рассказал Долгов.

РУД-250 способен летать со скоростью до 170 км/ч. По словам специалиста, максимальная полезная нагрузка дрона составляет 1,5 кг. "При этом в реальной работе нагрузка идет до 800 г, однако испытания мы проводили при максимальной нагрузке. Если к дрону прикрепить 1,5 кг, он спокойно поднимет эту массу и зависнет, но дальнейшее пилотирование напрямую зависит от навыков пилота. При загрузке в 800 г аппарат ведет себя вполне адекватно", - пояснил Долгов.

Для применения РУД-250 оператору необходимо пройти специальный курс обучения, который занимает порядка двух недель. "Сложность в том, что для управления дроном без GPS оператор должен обладать определенными навыками. Полет от первого лица всегда дает нагрузку на вестибулярный аппарат. У неподготовленного человека может кружиться голова, кого-то тошнит. Человек вроде бы стоит на земле, видит все из кабины и при этом не ощущает перегрузки, и поэтому чуть-чуть путается. Это действительно тяжело. Также при работе с данным дроном оператор должен хорошо ориентироваться на местности, перед полетом изучить район полетов и так далее", - сказал Долгов.

Специалист отметил, что по результатам первых применений дрона в зоне СВО были получены положительные отзывы. "РУД-250 может доставить большие проблемы противнику в зоне спецоперации. Это очень эффективный маленький дрон", - добавил он.

Кроме того, испытания дрона проводились на одном из российских полигонов. "В том числе по ним стреляли из ружей РЭБ разных производителей. Считаю, что испытания прошли удачно. Некоторые ружья РЭБ смогли заглушить только канал видео, тогда как канал управления остался. Дрон спокойно вышел из зоны подавления и продолжил полет. Эти аппараты отличаются неуязвимостью", - добавил Долгов.

Ранее сообщалось, что аппараты РУД-250 будут модернизированы с учетом пожеланий, полученных в ходе испытаний в зоне спецоперации.