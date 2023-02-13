Войти
ТАСС

Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250

617
1
-1
НИИВК им. М. А. Карцева
НИИВК им. М. А. Карцева.
Источник изображения: http://ниивк.рф

Он отличается низкой стоимостью, высокой скоростью и неуязвимостью для ружей радиоэлектронной борьбы, сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева Виталий Долгов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый разведывательно-ударный дрон (РУД-250), который сейчас проходит испытания в зоне специальной военной операции (СВО), отличается низкой стоимостью, неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и развивает высокую скорость, сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А. Карцева Виталий Долгов.

В зоне спецоперации испытания проходят пять аппаратов этого типа, дроны летают без применения системы навигации GPS. "Эти дроны поставляются комплектами по пять штук, стоимость его - порядка 300 тыс. рублей в зависимости от тактико-технических характеристик. В него входят запасные аккумуляторы, инструменты, очки и так далее. Этот дрон не жалко использовать в один конец. Мы получили запрос на создание аппарата, который был бы как маленькая пчела: носится с большой скоростью без GPS, и к ней можно что-то крепить", - рассказал Долгов.

РУД-250 способен летать со скоростью до 170 км/ч. По словам специалиста, максимальная полезная нагрузка дрона составляет 1,5 кг. "При этом в реальной работе нагрузка идет до 800 г, однако испытания мы проводили при максимальной нагрузке. Если к дрону прикрепить 1,5 кг, он спокойно поднимет эту массу и зависнет, но дальнейшее пилотирование напрямую зависит от навыков пилота. При загрузке в 800 г аппарат ведет себя вполне адекватно", - пояснил Долгов.

Для применения РУД-250 оператору необходимо пройти специальный курс обучения, который занимает порядка двух недель. "Сложность в том, что для управления дроном без GPS оператор должен обладать определенными навыками. Полет от первого лица всегда дает нагрузку на вестибулярный аппарат. У неподготовленного человека может кружиться голова, кого-то тошнит. Человек вроде бы стоит на земле, видит все из кабины и при этом не ощущает перегрузки, и поэтому чуть-чуть путается. Это действительно тяжело. Также при работе с данным дроном оператор должен хорошо ориентироваться на местности, перед полетом изучить район полетов и так далее", - сказал Долгов.

Специалист отметил, что по результатам первых применений дрона в зоне СВО были получены положительные отзывы. "РУД-250 может доставить большие проблемы противнику в зоне спецоперации. Это очень эффективный маленький дрон", - добавил он.

Кроме того, испытания дрона проводились на одном из российских полигонов. "В том числе по ним стреляли из ружей РЭБ разных производителей. Считаю, что испытания прошли удачно. Некоторые ружья РЭБ смогли заглушить только канал видео, тогда как канал управления остался. Дрон спокойно вышел из зоны подавления и продолжил полет. Эти аппараты отличаются неуязвимостью", - добавил Долгов.

Ранее сообщалось, что аппараты РУД-250 будут модернизированы с учетом пожеланий, полученных в ходе испытаний в зоне спецоперации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
GPS
Похожие новости
30.11.2015
В США начаты испытания новых противокорабельных ракет
26.10.2015
Россия побеждает в электронной войне ("Foreign Policy", США)
21.09.2015
ОАЭ приобрели торпедные суда со сверхдальноходными торпедами
06.08.2015
Германия завершает передачу Бразилии ЗСУ «Гепард-1А2»
11.06.2015
Юрий Маевский: Наши системы должны быть закрытыми и безотказными
30.04.2015
О модернизации польских истребителей МиГ-29
18.03.2015
В США начинается производство комплектов точного наведения для обычных гаубичных снарядов
1 комментарий
№1
13.02.2023 03:22
В общем для разведки малопригоден, только как камикадзе.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша