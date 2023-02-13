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ТАСС

Академия Можайского запатентовала двухступенчатую многоразовую ракету-носитель

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Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Даничев

Изобретение может использоваться как транспортное космическое средство для доставки полезной нагрузки с поверхности Земли на низкие круговые орбиты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского получила патент на двухступенчатую многоразовую ракету космического назначения. Соответствующий документ распространен Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к космической технике и может использоваться как транспортное космическое средство для доставки полезной нагрузки с поверхности Земли на низкие круговые орбиты", - говорится в документе.

Предполагается, что первая ступень будет представлять собой возвращаемый ракетный блок. Вторая ступень будет включать многоразовую спускаемую капсулу и одноразовые топливные баки.

"Предлагаемая многоразовая двухступенчатая ракета космического назначения с последовательной схемой соединения ступеней позволяет достичь снижения массы конструкции и теплозащиты второй возвращаемой ступени и отсутствия головного обтекателя, что увеличивает значение коэффициента конструктивного совершенства", - уточняется в описании к патенту.

Ранее Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского Министерства обороны РФ предложила использовать двухпусковую схему с применением двух разгонных блоков для выведения аппаратов на высокие орбиты. 

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