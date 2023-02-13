Майкл Кофман: танки с Запада не будут победной "волшебной палочкой" для ВСУ

Spigel: по мнению ведущего военспеца Майкла Кофмана (США), танки из ФРГ не изменят картину

Споры вокруг отправки немецких танков были такими драматичными, что слова эксперта номер один в США по постсоветским армиям Майкла Кофмана разочаруют фанов ВСУ, прогнозирует "Шпигель". Кофман не считает, что танки смогут изменить картину боя, ведя ВСУ к победе. Успех складывается из многих факторов.

Предлагаем читателям ИноСМИ наиболее интересные отрывки из интервью Майкла Кофмана, директора исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований (Center for Naval Analyses), США. Свой разговор с родившимся на Украине господином Кофманом Der Spiegel предварил следующим вступлением:

Даже немецкие танки не смогут существенно изменить ход баталий на Украине, считает американский военный эксперт Майкл Кофман (Michael Kofman). В своем интервью "Шпигелю" Кофман объясняет, почему предложение мира со стороны Владимира Путина было бы самым сложным испытанием для нас.

Кофман: ...Русские действительно не готовились к мощному сопротивлению [армии Украины], а планировали совсем не кровожадную операцию по "смене режима". В начале операции не предусматривалась настоящая, серьезная конфронтация с украинскими силами. Меня удивило также и украинское сопротивление. Оно было основано прежде всего на бесстрашных, не щадящих своей жизни действиях добровольцев — и лишь в меньшей мере на подготовленном плане обороны. Не менее неожиданным была вовлеченность в военные действия Америки. США изменили свою политику и отправили своему союзнику не только оружие. Они явно делились информацией своих американских спецслужб.

Der Spiegel: В какой фазе конфликта мы сейчас находимся?

Кофман: Мы находимся в переходной фазе, когда обе стороны концентрируются на том, чтобы сделать свои войска способными к наступлению. В предшествующие несколько месяцев обе стороны занимались позиционными боями, чтобы расположить свои силы на более удобных позициях для последующего общего наступления, причем делают это обе стороны... Российские силы осторожно, щадя людей, приступают к наступательным операциям, которые дадут им возможность овладеть всем Донбассом. Но при этом русские стараются действовать так. чтобы в случае украинского украинского контрнаступления суметь защитить себя.

Der Spiegel: В Германии прошли бурные дебаты насчет посылки танков на Украину. Теперь она получает танки Леопард-2. Что это означает для последующего течения боевых действий?

Кофман: Эти дебаты были важны для немецкой политики, но я скептически отношусь к идее, будто само обладание западными танками переломит ход борьбы на Украине. Танки — это отдельная сильная сторона вашей группировки, а отдельные сильные стороны не относятся к решающим факторам, резко меняющим картину боя, к "волшебным палочкам" (game changers). Вот и танки не станут такой "волшебной палочкой". Даже такое мощное оружие, как системы дальнобойного ракетного залпового огня Himаrs, сейчас утратили свое значение. Обычно тот или иной вид оружие имеет наибольший эффект, когда он впервые применяется в том или ином конфликте. А в боях на территории Украины уже были уничтожены тысячи танков, и я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию.

Der Spiegel: Путин сообщил еще в январе, что собирается модернизировать российские ядерные силы. Что может за этим стоять?

Кофман: Трудно сказать. Я думаю, главным условием, которое может толкнуть россиян на применение ядерных сил, был бы какой-то абсолютный, сногсшибательный успех Украины. Какое-то настолько успешное действие украинских сил, которое привело бы к резкому ослаблению российских сил. Которое бы так русских истощило, что они бы не видели никаких перспектив в дальнейшей борьбе. Такой успех с украинской стороны не исключен, но он очень-очень маловероятен. Так что не надо впадать в панику, надо взвешенно оценивать возможность ядерной эскалации, без того, чтобы переоценивать или недооценивать опасность...

Что касается мира, то он пока для обеих сторон является достаточно отдаленной мечтой, и такая ситуация сложилась не вчера... Каждая из сторон не готова поступиться даже самыми мелкими из своих военных целей. Мы далеки от патовой ситуации, так что противостояние может продолжаться...

Der Spiegel: А что будет, если Россия все же проявит интерес к мирным переговорам?

Кофман: А вот тогда начнется самое интересное. Дело в том, что, вопреки распространенному заблуждению, главным испытанием для политической воли Запада станет момент, когда (скорее всего с российской стороны) будет предложено перемирие. Как отнестись к мирному предложению России? — вот этот вопрос станет тяжким испытанием для единства Запада. Потому что наверняка найдутся на Западе страны, которые выступят просто за выход НАТО из этой войны и связанных с ней нагрузок. И для этих стран интересы Украины господина Зеленского находятся не на первом, а в лучшем случае на втором плане... Запад изо всех сил будет сохранять свое единство, но вспомните недавние скандалы с вооружениями. Германия была отнюдь не единственной страной, которая засомневалась и заколебалась.