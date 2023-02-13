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ТАСС

В Словакии планируют начать проработку вопроса передачи МиГ-29 Украине

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МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны страны Ярослав Надь поддержал идею передачи самолетов Украине

ПРАГА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Словакии намерены начать процесс подготовки к передачи Украине самолетов МиГ-29, находившихся ранее в собственности Минобороны страны. Об этом в пятницу сообщил и. о. премьер-министра Эдуард Хегер.

"Поступило официальное предложение, поэтому можно начинать переговорный процесс. С одной стороны, это должно быть обсуждение внутри страны, но также мы должны вести диалог и с Еврокомиссией. <...> В то же время мы вступим в интенсивные переговоры с украинской стороной", - заявил Хегер, чьи слова приводит газета Pravda.

Министр обороны Ярослав Надь также поддержал идею передачи самолетов Украине: "Мы не можем использовать эти машины, так что давайте передадим их туда, где они могут спасать человеческие жизни, и мы сможем получить назад немного наши деньги". При этом он добавил, что до сих пор самолеты находятся в Словакии, и "решение еще до конца не принято", передает газета. Республика, в случае направления истребителей Украине, получит финансовую компенсацию от Евросоюза.

Кабмин должен выяснить, какие правовые шаги необходимо предпринять для возможной передачи истребителей Украине. Хегер, как отмечает информационное агентство ТАСР, не видит проблемы внесения в случае необходимости изменений в словацкую конституцию или принятия в республике специального закона о помощи Украине.

"Истребители МиГ-29 сняты с вооружения [ВВС], и Словакия их не может использовать, но как раз эти МиГи могут спасти много невинных жизней на Украине", - привело агентство слова Хегера.

Хегер, согласно ТАСР, раскритиковал экс-премьера Словакии Роберта Фицо, возглавляющего крупнейшую партию парламентской оппозиции - "Направление - социальная демократия", выступающего против передачи МиГ-29 Украине и инициировавшего по этому вопросу 14 февраля дебаты в Национальном совете (парламенте). Лидер социал-демократов считает антиконституционным вариант направления истребителей Украине, так как действующему кабмину высшим законодательным органом был вынесен 15 декабря 2022 года вотум недоверия и его компетенции ограничены.

Президент Словакии Зузана Чапутова подчеркнула в пятницу, что вопрос о возможности передачи Украине истребителей находится не в ее компетенции. Правительство и. о. премьера Хегера его должно решать с экспертами в сфере конституционного права, считает глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся в четверг в Брюсселе на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с Хегером официально обратился к Словакии с просьбой передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. И. о. премьера, как ранее проинформировал ТАСР, заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу Украины. Этот вопрос будет обсуждаться в республике и на уровне ЕС. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Словакия. 

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