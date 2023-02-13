Белый дом прокомментировал заявление Лулы да Силвы о необходимости мира на Украине

Джон Кирби отметил, что если Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией, США его поддержат

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что решение о мирных переговорах по конфликту на Украине должен принимать украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать высказывания президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который заявил, что намерен обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира на Украине. "Я бы, конечно, рекомендовал обратиться к президенту Луле, чтобы он высказал свои идеи", - ответил Кирби.

"Если и когда президент Зеленский решит, что пришло время вести переговоры и сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать [конфликт] дипломатическим путем, он сможет сделать это с [нашей] поддержкой, он сможет сделать это с помощью, которая будет необходима ему в этих переговорах. Поэтому именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах, как бесчисленное количество раз говорил президент [США Джо] Байден: "Ничего об Украине без Украины", - добавил представитель Белого дома.

Сотрудник СНБ утверждал, что США хотят скорейшего прекращения боевых действий на Украине. "В целом мы бы все хотели, чтобы эта война завершилась сегодня", - сказал Кирби. По его словам, Вашингтон предпочел бы видеть такую ситуацию, при которой боевые действия просто были бы прекращены, чтобы даже "не пришлось садиться за стол переговоров". "Такого не вырисовывается", - убежден Кирби.