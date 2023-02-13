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Военное обозрение

Иран продолжает наращивать темпы производства БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди отметил самодостаточность страны в производстве различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и заявил, что темпы их производства увеличились на 33 процента.

Генерал Вахеди сделал это заявление во время брифинга с Верховным духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Мощность армии беспилотников, темпы производства увеличились на 33 процента за год

— заявил главнокомандующий ВВС Ирана

Вахеди указал на множество других достижений Ирана, включая разработку и производство поршневых и газотурбинных двигателей, производство тренажеров боевых самолётов, капитальный ремонт 29 истребителей и др.

Аятолла Хаменеи неоднократно призывал к усилиям по поддержанию и укреплению обороноспособности Ирана с целью готовности к ответному удару по врагам государства.

Военная доктрина Исламской Республики утверждает, что вооруженный потенциал страны служит исключительно оборонительным целям.

Тегеран за последние годы добился значительного прогресса в разработке разведывательных и боевых беспилотников. Иранские военные заявляют, что страна входит в число ведущих мировых производителей БПЛА.

Военные чиновники говорят, что Тегеран самодостаточен в создании беспилотников, от их фюзеляжа до различных подсистем и двигателей, добавляя, что вооруженные силы страны оснащены и готовы выполнять любые операции и миссии с дронами различного типа.

Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна, не колеблясь, нарастит свой военный потенциал, в том числе арсенал своих ракет и беспилотников, которые полностью предназначены для обороны, и что оборонные возможности Ирана никогда не станут предметом переговоров.

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Страны
Иран
Проекты
БПЛА
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