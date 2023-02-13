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ТАСС

В ОЗХО прокомментировали информацию о применении химоружия украинскими войсками

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Артемовск
Артемовск.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLEG PETRASYUK

По словам представителей организации, технический секретариат с февраля 2022 года следит за ситуацией на Украине в контексте сообщений о предполагаемом применении химического оружия в стране

ГААГА, 10 февраля. /ТАСС/. Ни один из членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не предоставлял информацию о применении химического оружия на Украине. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ОЗХО в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о применении химоружия украинскими войсками на артемовском и соледарском направлениях.

По словам представителей ОЗХО, технический секретариат с февраля 2022 года следит за ситуацией на Украине в контексте сообщений о предполагаемом применении химического оружия в стране. Организация поддерживает контакты с РФ и Украиной по этому вопросу и публикует полученную от них информацию на своем сайте.

"Ни один из членов ОЗХО не обращался в технический секретариат, чтобы предоставить информацию о применении химического оружия, - подчеркнули в организации. - ОЗХО продолжит следить за ситуацией, как это делается с начала конфликта".

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС, что 5 февраля украинские войска применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Он подчеркнул, что это не первые факты использования украинской стороной химического оружия. Гагин добавил, что сами украинские подразделения не скрывают наличия запрещенных типов вооружения, периодически демонстрируя на видео газовые гранаты иностранного производства и коптеры (беспилотные летательные аппараты вертолетного типа) для их сброса.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге 8 февраля заявил, что информацию о возможном применении химического оружия на Украине необходимо передать в ОЗХО. 

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