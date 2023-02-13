Войти
Naked Science

Индия провела учения по спасению гаганавтов из воды

296
0
0
«Гаганьян» на орбите в представлении художника
«Гаганьян» на орбите в представлении художника.
Источник изображения: Jitendra Singh

Новости о развитии индийской пилотируемой космонавтики — редкость, так что каждое сообщение на вес золота для всех интересующихся темой. И повод для радости есть: программа испытаний первого национального пилотируемого корабля «Гаганьян» стремительно приближается к тестовым орбитальным запускам. Остались доработка и проверка процедур спасения экипажа на воде, которые уже отрабатывают на практике.

Интернет-издание The Hindu сообщило, что Индийская организация космических исследований (ISRO) вместе с Военно-морскими силами страны провела учения по спасению «Гаганьяна» на воде. Главной целью мероприятия была финализация стандартизированных процедур на заключительных этапах пилотируемой миссии — когда корабль приводнился.

Учения прошли во вторник, 7 февраля, на военном испытательном комплексе Water Survival Test Facility, где можно симулировать любые погодные условия и время суток. Спасательные команды работали со специальным массогабаритным макетом корабля «Гаганьян» — Crew Module Recovery Model (CMRM). Он создан для отработки спасательных процедур и по размерам, внешним элементам и центру масс полностью соответствует полетному экземпляру в момент приводнения.

Насколько можно судить по тому, что сообщили спикеры ISRO и ВМС журналистам, проверка всех спасательных мероприятий в условиях закрытого полигона прошла успешно. На очереди — аналогичные испытания (или учения, как посмотреть) на открытой воде. Сначала в бухте, затем в океане, вдали от побережья. Только после этого будет «дан зеленый свет» на орбитальный запуск корабля в беспилотном режиме. Он ожидается в конце 2023-го или начале 2024 года. Но точных сроков, как обычно в космонавтике, нет.


Массо-габаритный макет «Гаганьяна» для испытаний и тренировки процедур спасения экипажа после приводнения корабля (CMRM) на полигоне ВМС Индии.
Источник: ISRO, The Hindu

Напомним, в свой первый полет на орбиту «Гаганьян» отправится не с людьми на борту, а с гуманоидным роботом. Устройство Vyommitra (Vyom Mitra, дословно — «космический друг») представляет собой феминного андроида, способного имитировать некоторые человеческие действия. Кроме того, робот оснащен множеством датчиков, при помощи которых будет отслеживаться воздействие микрогравитации на человеческое тело.

Разработка корабля «Гаганьян» стартовала в 2006-м, официально проект одобрили в 2007-м, первоначальный технический облик и бюджет согласовали в 2008-2009 годах. Первый полет планировался менее чем через пять лет, но последовательно переносился сначала на конец десятилетия, а потом вовсе на 2020-е. Виной всему — проблемы с финансированием и технические сложности. Что интересно, определенную помощь оказывали российские коллеги — как минимум скафандры ISRO заказала у «Главкосмоса», а по другим данным, еще и ложементы для экипажа.

Аппарат полной массой 8,2 тонны, из которых 5,3 тонны — обитаемая капсула, должен будет работать на орбите высотой 400 километров не менее недели. Он рассчитан на экипаж из трех человек и потенциально способен стыковаться с орбитальной станцией. Помимо различных стендовых испытаний как отдельных компонентов, так и корабля в сборе, «Гаганьян» прошел два теста полетом: космический запуск по баллистической траектории для проверки термозащиты и посадочных механизмов в 2014 году, а также испытание системы аварийного спасения в 2018-м. Оба теста были успешными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
27.10.2021
Сверяя космические часы: о чем говорили главы национальных агентств в Дубае
02.06.2021
Nikkei Asian (Япония): кто победит, если США начнут войну против Китая?
30.10.2018
"Шакти". Есть первый индийский микропроцессор
23.01.2013
На пороге эпохи потрясений
05.03.2011
Самолеты пятого поколения по-индийски
28.04.2008
Новое сердце охотника. О начале испытаний модернизированного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" с двигателем ВК-2500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 15:02
  • 44558
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 14:26
  • 0
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша