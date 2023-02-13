Индия провела учения по спасению гаганавтов из воды

Новости о развитии индийской пилотируемой космонавтики — редкость, так что каждое сообщение на вес золота для всех интересующихся темой. И повод для радости есть: программа испытаний первого национального пилотируемого корабля «Гаганьян» стремительно приближается к тестовым орбитальным запускам. Остались доработка и проверка процедур спасения экипажа на воде, которые уже отрабатывают на практике.

Интернет-издание The Hindu сообщило, что Индийская организация космических исследований (ISRO) вместе с Военно-морскими силами страны провела учения по спасению «Гаганьяна» на воде. Главной целью мероприятия была финализация стандартизированных процедур на заключительных этапах пилотируемой миссии — когда корабль приводнился.

Учения прошли во вторник, 7 февраля, на военном испытательном комплексе Water Survival Test Facility, где можно симулировать любые погодные условия и время суток. Спасательные команды работали со специальным массогабаритным макетом корабля «Гаганьян» — Crew Module Recovery Model (CMRM). Он создан для отработки спасательных процедур и по размерам, внешним элементам и центру масс полностью соответствует полетному экземпляру в момент приводнения.

Насколько можно судить по тому, что сообщили спикеры ISRO и ВМС журналистам, проверка всех спасательных мероприятий в условиях закрытого полигона прошла успешно. На очереди — аналогичные испытания (или учения, как посмотреть) на открытой воде. Сначала в бухте, затем в океане, вдали от побережья. Только после этого будет «дан зеленый свет» на орбитальный запуск корабля в беспилотном режиме. Он ожидается в конце 2023-го или начале 2024 года. Но точных сроков, как обычно в космонавтике, нет.

Массо-габаритный макет «Гаганьяна» для испытаний и тренировки процедур спасения экипажа после приводнения корабля (CMRM) на полигоне ВМС Индии. Источник: ISRO, The Hindu

Напомним, в свой первый полет на орбиту «Гаганьян» отправится не с людьми на борту, а с гуманоидным роботом. Устройство Vyommitra (Vyom Mitra, дословно — «космический друг») представляет собой феминного андроида, способного имитировать некоторые человеческие действия. Кроме того, робот оснащен множеством датчиков, при помощи которых будет отслеживаться воздействие микрогравитации на человеческое тело.

Разработка корабля «Гаганьян» стартовала в 2006-м, официально проект одобрили в 2007-м, первоначальный технический облик и бюджет согласовали в 2008-2009 годах. Первый полет планировался менее чем через пять лет, но последовательно переносился сначала на конец десятилетия, а потом вовсе на 2020-е. Виной всему — проблемы с финансированием и технические сложности. Что интересно, определенную помощь оказывали российские коллеги — как минимум скафандры ISRO заказала у «Главкосмоса», а по другим данным, еще и ложементы для экипажа.

Аппарат полной массой 8,2 тонны, из которых 5,3 тонны — обитаемая капсула, должен будет работать на орбите высотой 400 километров не менее недели. Он рассчитан на экипаж из трех человек и потенциально способен стыковаться с орбитальной станцией. Помимо различных стендовых испытаний как отдельных компонентов, так и корабля в сборе, «Гаганьян» прошел два теста полетом: космический запуск по баллистической траектории для проверки термозащиты и посадочных механизмов в 2014 году, а также испытание системы аварийного спасения в 2018-м. Оба теста были успешными.