Черногория передала Украине военную помощь более чем на €10 млн

Министерство обороны страны сообщило, что Черногория намерена продолжать оказывать поддержку Украине

БЕЛГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Черногория с начала специальной военной операции передала Киеву оружие и военную технику на общую сумму, превышающую €10 млн, и намерена продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом заявило министерство обороны страны, сообщает в пятницу портал Vijesti.

"Правительство и министерство обороны семь раз передавали в дар различные виды гуманитарного и военного имущества, а также боеприпасы и оружие. Ориентировочная стоимость пожертвований на данный момент составляет €10,06 млн", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

В минобороны уточнили, что согласно рассекреченному отчету, с 24 февраля 2022 года Киеву были переданы сухие пайки, бронежилеты и защитные пластины, каски, снаряды, патроны и гранаты, переносные зенитно-ракетные комплексы и запчасти для вертолетов Ми-8. Отмечается также, что Черногория в настоящее время уже прорабатывает вопрос очередной поставки военной помощи Украине.

"Правительство Черногории в настоящее время рассматривает возможность реабилитации украинских раненых в Черногории. Правительство поручило соответствующим министерствам предложить модель и способ организации ухода за украинскими ранеными и их реабилитации в Черногории", - отметили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.