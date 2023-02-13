Швейцария запретила Испании реэкспорт на Украину зенитных пушек

Власти страны неоднократно заявляли, что не поставляют оружие участникам вооруженных конфликтов в силу своего нейтрального статуса

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Швейцария ответила отказом на просьбу Испании разрешить поставки на Украину двух зенитных пушек калибра 35 мм швейцарского производства. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO), в ведении которого находится экспортный контроль.

В SECO агентству Keystone-ATS сообщили, что запрос на реэкспорт двух зенитных пушек 35 мм на Украину поступил из Испании 16 января. Этот запрос отклонен по мотивам нейтрального статуса Швейцарии, требующего от страны равного отношения к сторонам конфликта, говорится в сообщении.

Как напомнили в SECO, государства, приобретающие швейцарские вооружения, обязуются не поставлять его в другие страны. Таково требование федерального закона о военных материалах, который ставит преграду на пути поставок произведенного в Швейцарии оружия в зоны конфликтов.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. В прошлом году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить на Украину 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Швейцарские власти неоднократно заявляли, что страна не поставляет оружие участникам вооруженных конфликтов в силу своего нейтрального статуса.