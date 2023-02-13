На просьбы Зеленского об оружии Болгария сказала твердое "нет"

Президент Болгарии Радев выступил против дополнительных поставок оружия на Украину

Болгария не даст больше оружия Украине, цитирует слова президента Радева "Капитал". София настаивает на том, что ЕС должен бороться за мир. Эта позиция изолирует Радева от других европейских лидеров и приближает к Орбану.

Моника Вырбанова (Моника Върбанова)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в четверг, чтобы напомнить Европе, что его страна находится на грани своих возможностей. После крупных успехов украинской армии во второй половине 2022 года Россия наносит ответный удар, отправляя на фронт десятки тысяч мобилизованных солдат. Киев ожидает, что Москва расширит наступление на годовщину – примерно на 24 февраля.

После посещения Лондона и Парижа Зеленский будет настаивать на том, чтобы в четверг (9 февраля) в Брюсселе лидеры ЕС предоставили больше оружия и начали переговоры о членстве Украины в ЕС.

На эти его просьбы Болгария скажет твердое "нет". По словам Румена Радева, больше оружия Украине не дадут. Болгария настаивает на том, что ЕС должен бороться за мир.

"Временное правительство выполнило решение Народного собрания об отправке вооружения из резервов болгарской армии. Надеюсь, правительство проявит благоразумие и в будущем такого не допустит. Это кровопролитный конфликт, в котором мы все реже слышим голоса за мир. Я призову ЕС использовать всю свою мощь и инструменты, чтобы приложить дипломатические усилия во имя мира" - заявил президент журналистам в Брюсселе перед встречей со своим украинским коллегой.

Визит Зеленского в Брюссель состоится всего через неделю после саммита ЕС-Украина, который прошел в Киеве в прошлую пятницу. Он выступит перед Европейским парламентом и посетит штаб-квартиру НАТО.

Запланированы двусторонние встречи со всеми 27 европейскими лидерами (индивидуально или в группах) – впервые после 24 февраля. Болгарию представляет президент Румен Радев. Однако еще до встречи с украинским президентом он заявил, что не поддержит предоставление Украине дополнительных вооружений или новые санкции, связанные с российским ядерным топливом. Эта позиция изолирует его от других европейских лидеров.

Украина получит больше оружия от ЕС?

Нынешняя поездка президента Украины – вторая официальная поездка за пределы страны с 24 февраля (после неожиданного визита в Вашингтон в декабре).

Получив-таки обещания западных боевых танков, украинские власти сосредоточились на попытках получить ракеты большей дальности и истребители, что до недавнего времени казалось почти невозможным. Страны Восточной Европы, за исключением Болгарии, безоговорочно поддерживают поставку истребителей Киеву, Франция и Нидерланды не полностью против этой идеи, Великобритания колеблется, но, вероятно, примет меры, а Германия категорически против. В Лондоне Зеленский получил от премьер-министра Великобритании Риши Сунака обещание, что украинские пилоты будут обучаться на современных истребителях НАТО.

В Париже Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заверили Зеленского в дальнейшей поддержке Украины. "У Франции и Германии есть потенциал изменить игру, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры, — сказал тогда Зеленский, - Чем раньше мы получим тяжелое дальнобойное вооружение, а наши пилоты — современные самолеты (...), тем быстрее закончится эта российская агрессия".

Однако, чего бы Зеленский ни хотел от ЕС, Болгария, похоже, не собирается ему это давать. "Спустя год после начала этого кровавого конфликта основное внимание должно быть уделено ее прекращению. Болгария продолжит поддерживать украинский народ в его справедливой борьбе за то, чтобы пережить эти критические зимние месяцы. Болгария будет продолжать поддерживать украинских беженцев по мере своих возможностей" - заявил президент Румен Радев перед встречей лидеров.

Новые санкции против России, Болгария снова наложит вето

Зеленский, вероятно, будет оказывать давление на лидеров ЕС, чтобы они включили ядерную энергетику, особенно "Росатом", в следующий пакет санкций против России. Это особенно важно из-за перехода Запорожской АЭС к России в марте прошлого года. В данный момент члены ЕС работают над десятым пакетом санкций, который, по словам официальных лиц и дипломатов, должен быть готов к 24 февраля.

Болгария собирается наложить вето на такое решение, поскольку оно противоречит ее интересам – об этом Радев заявил за несколько минут до встречи лидеров в Брюсселе. Поступая таким образом, Радев приближается к позициям президента Венгрии Виктора Орбана и рискует оказаться в изоляции в то время, когда он нуждается в поддержке для вступления в Шенген, а также настаивает на новых переговорах о своих "зеленых" целях в Плане восстановления.

Украина – член ЕС?

Это, вероятно, произойдет не скоро. И хотя немецкий канцлер Олаф Шольц заявляет, что посылает "четкий сигнал Брюсселю: Украина принадлежит к европейской семье", он также говорит о реформировании союза перед дальнейшим расширением. Другие страны-члены союза повели себя более осторожно и отметили необходимость соблюдения набора критериев, установленных Европейской комиссией, до начала переговоров. Они считают, что Украине нельзя отдавать приоритет, пока другие балканские страны ждут своей очереди.

Однако украинские официальные лица считают этот аргумент "искусственным", ссылаясь на то, что большинство лидеров Западных Балкан приветствовали импульс, который придала им украинская сторона.