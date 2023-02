Запад опасно приблизился к прямому конфликту с ядерной державой

The Hill: противостояние с Россией приведет США к прямому вовлечению в конфликт

Статья Сеймура Херша о причастности США к диверсии на "Северных потоках" наделала много шуму. Так, обсуждая ее, американские журналисты Брианна Джой Грей и Робби Соув пришли к тому, что с подачи Запада противостояние на Украине рискует превратиться в полномасштабный конфликт с ядерной державой.

Брианна Джой Грей (Briahna JoyGray): На этой неделе появилась сенсационная информация о том, что стало причиной прошлогодних взрывов на трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море. Журналист-расследователь Сеймур Херш (SeymourHersh) утверждает, что за взрывами стояли Соединенные Штаты, и что Белый дом приказал нанести удар в рамках секретной операции, которую провели под прикрытием учений НАТО, состоявшихся летом прошлого года.

Робби Соув (Robby Soave): Как пишет Сеймур Херш, именно тогда американские водолазы заложили взрывчатку, которая была приведена в действие дистанционно спустя три месяца, в результате чего трубопроводы вышли из строя. В своем материале, опубликованном на платформе Substack, Херш пишет, что официальный представитель ЦРУ категорически отверг эту информацию.

Я прочел материал Херша, он очень длинный и очень подробный, и он содержит множество правдоподобных – на первый взгляд, правдоподобных – фактов, обоснований, названий использованного оборудования. Херш пишет о группе водолазов из рядов ВМС США, которые базировались в Панама-Сити, штат Флорида. Он подробно рассказывает о последовательности развития событий.

Разумеется, нам следует относиться к этому материалу с осторожностью, поскольку в его основе лежит информация, переданная анонимным источником, который, как утверждает Херш, был осведомлен о ходе той операции. Херш не называет имени этого источника, не прилагает никаких документов – а я всегда чрезвычайно скептически и критически отношусь к материалам, источники которых анонимны. Конечно, я понимаю, почему в данном случае они должны оставаться анонимными. Вероятно, речь идет о чиновниках, имеющих допуск к чрезвычайно секретной информации, – о людях, которые могут не только потерять работу, но и отправиться в тюрьму, если кто-то узнает, что они обсуждают подобные вещи с журналистами. Я понимаю, почему в данном случае имена источников не называются – это абсолютно оправданно, но вы все равно должны отнестись к материалу с некоторой долей скепсиса. Я знаю, что в прошлом Сеймур Херш проделал великолепную работу, но мне также известно, что некоторые из его недавних публикаций подвергались критическому рассмотрению – опять же из-за того, что он ссылался на анонимные источники.

Повторюсь: когда мы ранее обсуждали эту тему, я уже говорил, что мне кажется вполне правдоподобным, что Соединенные Штаты действительно могли взорвать "Северный поток", это вполне соответствует тому, что нам известно об операциях, которые Соединенные Штаты проводили в прошлом. Но мне необходимо увидеть убедительные доказательства, чтобы сказать, что, скорее всего, так и было. Ознакомившись с совершенно правдоподобной версией того, как все могло случиться, я все равно хотел бы увидеть документы, я хотел бы знать, кто стал источником информации.

Брианна Джой Грей: Конечно, нужны документы. К примеру, электронное письмо генерала, адресованное какому-нибудь солдату на подводной лодке, где говорится: "Пожалуйста, взорвите трубопроводы „Северный поток” завтра в 3 часа дня".

Робби Соув: Такая конкретика вовсе не обязательна. Просто нам хотелось бы увидеть какие-нибудь документальные подтверждения.

Брианна Джой Грей: Хотелось бы продолжить вашу мысль. В подобных случаях вы не сможете увидеть документы. Скорее всего, вы сможете рассчитывать лишь на раскрытие некой секретной информации в устной форме, и будет очень трудно доказать что-либо документально.

Но послушайте, в данном случае принцип бритвы Оккама с самого начала указывал на причастность Соединенных Штатов. Незадолго до взрывов американские военные корабли проводили учения в этом регионе. В материале Херша рассказывается о том, что первоначально планировалось осуществить взрывы немедленно, но потом поступила просьба сделать это позже и дистанционно, чтобы Соединенные Штаты могли более или менее правдоподобно отрицать свою причастность. Итак, военные учения проходили в том самом месте, где позже прогремели взрывы. У нас есть видео, где чиновники администрации Байдена говорят, что они знают способы помешать Германии…

Робби Соув: Да, в статье Substackприводятся слова чиновников, которые заявляли, что "Северный поток" не заработает – "так или иначе". Звучит зловеще!

Брианна Джой Грей: А еще есть "интересы", которым на руку выход трубопровода из строя. Идея о том, что Россия собиралась взорвать собственный трубопровод, позволявший ей продавать энергоносители огромному рынку и с огромной прибылью, всегда казалась абсурдной. Однако многие американские политики и журналисты активно продвигали ее непосредственно после взрывов.

Конечно, пока мы не можем с уверенностью говорить о том, что именно произошло, но этот материал, написанный очень уважаемым журналистом, который заслуживает внимания и которого теперь, после публикации статьи, пытаются очернить, – этот материал, по всей видимости, подтверждает то, что всегда было наиболее очевидным объяснением взрывов на трубопроводе "Северный поток". Сможем ли получить какие-либо неопровержимые доказательства того, что именно произошло, покажет лишь время.

Между тем вовлеченность Соединенных Штатов в международный конфликт вызывает негодование у многих, в первую очень у тех, кто убежден, что в основе него лежат интересы исключительно военно-промышленного комплекса. В среду, 8 февраля, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН в защиту Кремля, призвав немедленно заключить перемирие между Россией и Украиной.

Роджер Уотерс: Прекратите огонь на Украине сегодня же! Конечно, это станет лишь отправной точкой, но все экстраполируется именно из этой отправной точки. Представьте себе коллективный глобальный вздох облегчения, волну радости, слияние множества голосов со всего мира, в унисон поющих гимн миру, Джона Леннона, отбивающего ритм рукой прямо из могилы. Нас наконец услышат в коридорах власти, задиры со школьного двора наконец согласятся прекратить ядерные игры в "кто первым струсит". В конце концов никто из нас не хочет умирать в ядерном холокосте – по крайней мере не сегодня.

Робби Соув: Нужно отметить, что нам крайне важно знать, стоят ли Соединенные Штаты за этими взрывами или нет. Конгресс не объявлял войну России, и он не объявлял войну Германии, которая сильно проигрывает от взрывов на трубопроводах. Я с уверенностью заявляю, что президент не может единолично отдавать приказы о проведении подобных операций без объявления войны России. Это держится в тайне от конгресса – в своей статье Сеймур Херш ясно дает понять, что миссия была настолько секретной, что о ней не планировалось сообщать даже "Банде восьми", кем бы они ни были.

Все это отчасти связано с теми жалобами, которые последнее время у меня назревают касательно документов – не по поводу того, что секретные документы внезапно оказываются в домах чиновников, а по поводу того, что все документы секретны! Именно это позволяет правительству действовать в условиях абсолютной секретности. Чиновники разведки могут вести настоящую войну между двумя странами, одна из которых – наш союзник, а вторая – это страна, с которой мы как раз воюем. И никто нечего об этом не знает. Такое возможно только в условиях абсолютного отсутствия прозрачности.

Поэтому я надеюсь, что в конце концов мы докопаемся до сути, что мы так или иначе найдем недвусмысленные доказательства и что виновные будут привлечены к ответственности. Потому что федеральное правительство абсолютно не имеет права себя вести таким образом, не получив однозначного разрешения от конгресса на участие в войне. Только конгресс имеет право объявлять войну, а задача президента – исполнять решения конгресса, хотя за последние несколько десятилетий все сильно перепуталось.

Брианна Джой Грей: Я полностью с вами согласна. Вчера в газете The New York Times появилась отличная статья Кристофера Колдвелла (Christopher Caldwell) под названием "У России и Украины есть мотивация для того, чтобы начать переговоры, но у США другие планы" (Russia and Ukraine Have Incentives to Negotiate. The U.S. Has Other Plans). В ней Колдвелл пишет о той помощи, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, и о том, как эта помощь – в том числе технологии, предусматривающие возможность дистанционного управления самыми разными системами вооружений – меняет характер опосредованного конфликта…

Он сравнивает текущую ситуацию с тем периодом, когда Соединенные Штаты передавали оружие моджахедам. Прежде вы отправляли кому-то оружие, вы давали им пушки, но вы не участвовали в процессе непосредственным образом. Тогда основная идея заключалась в том, что вы оказываете поддержку, но сами не участвуете в конфликте.

Сегодня характер технологий таков, что вы уже несете ответственность: если российские солдаты продолжают гибнуть, потому что технологии наведения ракет на цели позволяют находить противника по сигналу мобильного телефона, и если эти технологии украинцам передали американцы, мы все ближе и ближе подходим к тому, что эти люди не гибли бы, если бы не вмешательство Америки.

Колдвелл также описывает ход переговоров по вопросу о том, кто должен дать Украине танки, рассказывает, как активно Германия противилась идее передачи танков Киеву и как она в конечном счете уступила, столкнувшись с мощным давлением Соединенных Штатов. Он описывает, как в течение нескольких последних военных циклов Германия пыталась – не слишком успешно – держаться в стороне, несмотря на настойчивые призывы Америки, потому что она понимала, что все может закончиться очень плохо.

То есть мы все ближе подходим к тому, что это уже не опосредованный, а полномасштабный конфликт с другой ядерной державой, и что, к несчастью, сейчас мало кто решается бить тревогу по поводу этой перспективы.