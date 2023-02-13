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Европу предупредили о последствиях поставки истребителей Украине

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

GT: поставки Украине истребителей ускорят разработку российского оружия

Европе лучше воздержаться от отправки истребителей Украине, заявили GT китайские эксперты. Этот шаг приведет к столкновению с Россией, ослабит западные войска, лишив их самолетов, и подтолкнет Москву к ускорению разработки собственного оружия — причем, более совершенного.

Такой шаг может спровоцировать мощный ответный удар со стороны России и втянуть НАТО в конфликт.

Скорее всего, если западные страны предоставят Украине истребители, военный конфликт распространится на всю Европу, предупредили китайские эксперты после того, как Владимир Зеленский неожиданно посетил Великобританию и Францию, где пытался продвинуть идею отправки самолетов Киеву. По их мнению, такой шаг не просто вызовет резкую ответную реакцию России, но и втянет в вооруженные действия еще больше государств, угрожая дальнейшей эскалацией.

В ходе своего второго зарубежного визита за почти год, который длится украинский конфликт, Зеленский посетил Великобританию и Францию. Он выступил с речью перед двумя палатами британского парламента, в ходе которой прямо призвал к поставкам большего количества тяжелого вооружения, в том числе истребителей.

Зеленский поблагодарил британский народ за поддержку "с первого дня" конфликта, а премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что боевые самолеты стали "частью диалога" о помощи Украине.

Спикер Сунака Макс Блейн заявил, что правительство изучает, "какие самолеты мы можем предоставить" в ближайшие годы, но еще не приняло решение о том, что лучше – отправить Киеву F-35 или "Тайфуны".

Посольство России в Лондоне выступило с настоятельным призывом к властям не посылать боевые истребители. Посол заявил, что Великобритания будет нести ответственность "за очередной виток эскалации и вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира".

Поставка истребителей Украине уже давно обсуждается среди западных стран. По сообщению журнала Time, Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, заявил, что переговоры с союзными государствами об истребителях уже ведутся, но некоторые придерживаются "консервативной позиции", которая, по его словам, "сформировалась из страха перед изменениями в международной архитектуре".

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин считает очень высокой вероятность того, что Великобритания создаст прецедент и отправит истребители на Украину. По его мнению, это напрямую изменит ситуацию на поле боя. На обучение летчиков ВСУ управлению истребителями стандарта НАТО потребуется время. Это означает, что вполне возможна ситуация, когда на самолетах будут летать пилоты альянса. А это уже непосредственное участие в боевых действиях, добавил он.

Более того, маловероятно, что истребители будут размещены на Украине. Их базой, скорее всего, станут соседние страны, такие как Польша. Таким образом, эти европейские государства будут напрямую втянуты в конфликт, сказал господин Сун.

На встрече с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставки истребителей, но поставил необходимые для этого условия: например, гарантии, что это не приведет к эскалации напряженности, что самолеты не будут использоваться для нападения на территории России, и что это не приведет к ослаблению "возможностей французской армии".

Господин Сун считает, что западные страны не просто испуганы перспективой эскалации. Они также обеспокоены тем, что передача истребителей ослабит их собственные военно-воздушные силы. По словам эксперта, весьма вероятно, что союзники будут снабжать Украину только подержанными устаревшими самолетами, такими как Dassault Mirage F1, но оставят F-35 себе.

В то же время Москва ускоряет темпы разработки нового оружия. В январе агентство ТАСС сообщило, что в 2023 году Россия должна ввести в строй новые подводные лодки, военные корабли и системы вооружения, способные усилить ее военную огневую мощь. Согласно полученным данным, уже в конце этого года четыре подводных аппарата и 12 современных надводных кораблей поступят на вооружение вооруженных сил страны.

Военные эксперты утверждают, что давление со стороны Запада лишь усиливает желание Москвы ускорить разработку собственного оружия. Более того, ее новые вооружения проверяются на поле боя, а потому быстро совершенствуются.

Аналитики предупреждают, что западные страны в настоящее время охвачены "ядовитой" тенденцией к соперничеству, стремясь накачать Украину своими оружием и деньгами, чтобы получить как можно больше влияния. "Это особенно очевидно сейчас в Европе, где государства конкурируют за то, чтобы предложить Киеву военную технику и продемонстрировать свой дипломатический авторитет", – рассказал Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

Цуй Хэн, докторант Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета, заявил, что, несмотря на борьбу за влияние, в условиях украинского кризиса у стран Европы ограничено пространство для маневра. США морально "захватили" регион в этом вопросе и выдвинули его на передовую противостояния с Россией. В итоге союзники будут вынуждены подчиниться воле Вашингтона.

В связи с тем, что в ближайшем будущем ожидается эскалация конфликта, эксперты предупреждают Европу о необходимости сохранять стратегическую автономность и пытаться снизить напряженность, а не подливать масла в огонь. Иначе это обернется трагедией для всего континента, подчеркнул господин Сун.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Польша
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Франция
Продукция
F-35
Компании
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