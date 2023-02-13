Войти
РИА Новости

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества

455
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении Папикяном состояние региональной безопасности

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Десятого февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в российском военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.05.2022
Сергей Шойгу: Россия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения всех поставленных задач
15.10.2020
«Для безопасности населения»: зачем Азербайджан ударил по Армении
08.04.2020
Российские военные медики привезли в Армению тест-системы и передвижные лаборатории
05.06.2019
Узбекистан выступит наблюдателем на Международных кадетских играх
12.10.2018
ЗУРам на смех. Как СМИ "передали" Израилю секреты украинских С-300
06.12.2013
Словения примет участие в танковом биатлоне
14.08.2013
В Алабино в субботу пройдет международный этап танкового биатлона между экипажами Армении, Белоруссии, Казахстана и РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша