Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении Папикяном состояние региональной безопасности

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Десятого февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в российском военном ведомстве.