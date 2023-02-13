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РИА Новости

Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт

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Солдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР.
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Dubchak

Эксперт Леонков: Киев скорее применит британские ракеты в зоне СВО, чем для удара по Крыму

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина готова ударить дальнобойными ракетами по Крыму, могут быть попыткой ввести Россию в заблуждение: Киев вероятнее применит их против российской ПВО в зоне спецоперации, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных округах сообщила, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По данным издания, власти Великобритании обсуждают вопрос поставок таких ракет Украине.

"Я думаю, что основная цель этих боеприпасов, которые собираются поставлять, а они относятся к высокоточному оружию, - это попытка подавить нашу систему ПВО в зоне проведения спецоперации, потому что именно это мешает поставить самолеты из стран НАТО Украине", - сказал Леонков.

По его оценке, российские летчики побеждали украинских во всех воздушных боях, однако именно системы ПВО нанесли "львиную долю" поражений киевским самолетам.

"Я думаю, что говорят по Крыму, - это в очередной раз, чтобы нас ввести в заблуждение, все-таки главной целью для этих боеприпасов станут, скорее всего, позиционные районы и РЛС наших зенитно-ракетных систем, таких как С-400, С-300В4", - считает эксперт.

Впрочем, с мнением Леонкова ранее не согласился другой военный эксперт, опрошенный РИА Новости - капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. По его мнению, Киев в силу "безбашенности" все-таки применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае их поставок, а для исключения этого нужно переломить ситуацию на фронте.

По предварительным данным The Times, Великобритания может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям. Также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации.

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