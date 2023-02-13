США провели испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Командование глобального удара Вооруженных сил США провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила пресс-служба авиабазы американских Космических сил в Ванденберге (штат Калифорния).

Запуск невооруженной МБР был осуществлен в четверг в 23:01 по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 10:01 мск)

Как указало Командование глобального удара, цель программы испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет - подтвердить и проверить безопасность, защищенность, эффективность и готовность системы вооружения.

"Эти испытательные пуски демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в смертоносность и эффективность национальных средств ядерного сдерживания", - сказал полковник Брайан Титус, отвечавший за испытание.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.