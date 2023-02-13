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ЦАМТО

Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

ЦАМТО, 10 февраля. Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с саммита ЕС, проходившего в Брюсселе.

"Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. Общие закупки, общие заказы были бы в интересах всех стран ЕС, НАТО и Украины", – сказал М.Моравецкий, признав, что польское предложение "не было встречено положительной реакцией со стороны некоторых стран".

По мнению польского премьера, эта тема вскоре вернется за стол переговоров. "Как и дискуссия о танках казалась вначале совсем невозможной, как дискуссия о Patriot отодвигалась, так я думаю, что мы и к теме боеприпасов скоро вернемся на следующем саммите ЕС", – добавил он.

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