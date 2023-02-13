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ЦАМТО

ВМС Бахрейна оценивают закупку корветов класса "Говинд"

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Govind
Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel).

ЦАМТО, 10 февраля. Командование ВМС Бахрейна проявляет большой интерес к покупке двух корветов класса "Говинд", которые планируется построить на египетском судостроительном предприятии Alexandria Shipyards (ASY) в Александрии.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на газету La Tribune, корабли будут построены при поддержке Франции, а комплекты изготовлены Naval Group в Лорьяне. В случае подписания контракта, Alexandria Shipyards может стать региональным центром по строительству и обслуживанию кораблей разработки Naval Group.

В 2014 году ВМС Египта приобрели четыре корвета класса "Говинд-2500", три из которых были построены в Александрии по соглашению о передаче технологий при техническом содействии Франции. Головной корабль серии, (971) "Эль Фатех", был спущен на воду на верфи Naval Group в Лорьяне в сентябре 2016 года. ВМС Египта приняли корвет в сентябре 2017 года.

Как сообщал ЦАМТО, египетская версия "Говинд-2500" имеет длину 102 м, ширину – 16 м, водоизмещение – 2600 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой CODAD, развивает максимальную скорость 25 узлов, дальность хода на скорости в 15 узлов составляет 3700 морских миль. Экипаж, включая вертолетный отряд, составляет до 80 человек.

Корвет "Говинд-2500", выбранный Египтом, оснащен системой боевого управления SETIS разработки Naval Group. Интегрированная мачта закрытого типа обеспечивает круговое обнаружение. В состав оборудования мачты входит РЛС SMART-S, средства радиоэлектронной борьбы (в том числе пусковые установки ложных целей Sylena). Панорамный мостик обеспечивает видимость на 360 град.

Вооружение корветов класса "Говинд-2500" ВМС Египта составляют 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки, 16 зенитных управляемых ракет VL-MICA и восемь противокорабельных ракет MM40 "Экзосет" Блок.3, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата с торпедами MU90. На корвете может базироваться один средний вертолет типа EC-725 "Кугар". Дополнительно корабль оснащается ГАС KINGKLIP и буксируемым сонаром CAPTAS 2.

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Страны
Бахрейн
Египет
Франция
Продукция
AS-332
IMPACT
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