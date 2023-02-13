Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария намерена отправить своих офицеров в командную структуру Североатлантического альянса, говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте Федерального совета страны.

Также Берн планирует поучаствовать в работе Центров передового опыта альянса.

"Конкретные возможности... включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО", — говорится в документе.

Ранее в отчете швейцарского внешнеполитического ведомства за 2022 год говорилось, что Берн хочет укрепить связи с Североатлантическим альянсом в сфере политики безопасности.

Швейцария поддержала почти все антироссийские санкции Запада из-за украинского конфликта.