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Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО

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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Швейцария намерена отправить своих офицеров в командную структуру Североатлантического альянса, говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте Федерального совета страны.

Также Берн планирует поучаствовать в работе Центров передового опыта альянса.

"Конкретные возможности... включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО", — говорится в документе.

Ранее в отчете швейцарского внешнеполитического ведомства за 2022 год говорилось, что Берн хочет укрепить связи с Североатлантическим альянсом в сфере политики безопасности.

Швейцария поддержала почти все антироссийские санкции Запада из-за украинского конфликта.

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Страны
Швейцария
Проекты
NATO
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