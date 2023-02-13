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ТАСС

"Союз МС-23" без экипажа доставит грузы на МКС

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

Среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-23", на котором в будущем вернутся на Землю космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио, доставит на МКС почти 430 кг груза. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"На борту "Союза МС-23" не будет космонавтов, но он доставит на МКС 429 кг грузов для экипажа. Среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, на борту корабля также будет сменное оборудование для систем российского сегмента МКС, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, а также поддержки экипажа и профилактики неблагоприятного действия невесомости. Кроме того, космонавты получат питание и белье.

Запуск "Союза МС-23" запланирован на 04:57:53 мск 20 февраля.

Миссия космонавтов Роскосмоса Прокопьева, Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23". 

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