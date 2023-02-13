ISW: Российское руководство готовит оборонно-промышленный комплекс страны к затяжному военному конфликту на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал на своем сайте очередной доклад, посвященный событиям на Украине. В аналитической записке, в частности, сообщается, что российское руководство усиленно готовит оборонно-промышленный комплекс страны к затяжному военному конфликту на Украине.

Американские эксперты сообщают, что правительство РФ проводит переговоры с представителями бизнеса, на которых обсуждаются планы строительства новых заводов по производству беспилотных авиационных комплексов. Работа по увеличению выпуска продукции военного назначения, в том числе современных танков, российскими оборонными предприятиями ведется непрерывно. Причем, отмечают аналитики ISW, делать это властям РФ удается не проводя тотальную экономическую мобилизацию.

Источник изображения: topwar.ru

В прошлом году почти все предприятия российского ВПК перешли на трехсменный режим работы, чтобы выполнить существенно выросшие объемы оборонных заказов. Так, Концерн «Калашников» отчитался о росте объема производства стрелкового оружия по итогам прошлого года на сорок процентов по сравнению с предыдущим периодом. В 2022 году предприятие выпустило рекордное количество вооружений этого типа за последние двадцать лет. Аналогичная ситуация и на других предприятиях российского военно-промышленного комплекса.

Помимо наращивания выпуска военной продукции, российские государственные и частные компании, институты занимаются разработкой передовых видов новейших вооружений и военной техники. Не остаются в стороне и предприятия малого и среднего бизнеса, работающие с крупными концернами по субподрядным контрактам и обеспечивающие армию обмундированием и другой продукцией непрямого военного назначения.

Для стабильного обеспечения нужд военных, находящихся в зоне спецоперации на Украине, указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2022 года учрежден Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

При этом западные союзники Киева уже не справляются с текущими потребностями ВСУ в боеприпасах натовского стандарта. Украинские военные на передовой жалуются на нехватку снарядов и даже патронов. Для восполнения истощенных арсеналов и наращивания объемов производства вооружений киевским спонсорам требуются годы и миллиарды инвестиций, сообщают западные эксперты.