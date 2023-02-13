Украина признала: США координируют атаки ВСУ по российским позициям

WP: США предоставляют ВСУ координаты для ударов из HIMARS по российским позициям

США предоставляют ВСУ точные координаты для ударов из HIMARS по российским позициям, сообщает WP со ссылкой на украинских и американских чиновников. Информация поступает от американских военных, дислоцированных в Европе.

Киев, Украина — Украинские чиновники заявили, что для подавляющего большинства ударов из передовых ракетных систем, предоставленных Пентагоном, им необходимы координаты, переданные или подтвержденные США и их союзниками.

Эти сведения подтвердили трое высокопоставленных официальных лиц Украины и один американский чиновник. Ранее киевские силы несколько месяцев наносили удары по российским целям из предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и другого высокоточного оружия наподобие реактивной системы залпового огня M270.

Один высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что ВСУ практически никогда не осуществляют ударов современным вооружением без конкретных координат со стороны американских военных, дислоцированных на базах в других частях Европы. По мнению украинских официальных лиц, эта процедура вселит в Вашингтон уверенность, что в перспективе он может снабдить Киев оружием бóльшей дальности.

Высокопоставленный американский чиновник – на условиях анонимности из-за деликатности вопроса – признал, что Америка играет ключевую роль в ракетной кампании ВСУ. По его словам, помощь в наведении обеспечивает точность и экономит ограниченные боеприпасы для максимальной эффективности. Чиновник сообщил, что при ударах по российским силам из другого оружия Украина не запрашивает одобрения США и выбирает цели сама. По словам чиновника, координаты и точную информацию о целеуказании США предоставляют исключительно в совещательной роли.

Удары с наведением по GPS считаются ключевым фактором, позволившим Киеву предотвратить российское наступление почти год назад, несмотря на изначально слабейшую позицию Украины. В ходе декабрьского визита в Белый дом президент Владимир Зеленский вручил президенту Байдену медаль за доблестную службу, утвержденную командиром украинского подразделения HIMARS.

Этот вопрос носит крайне деликатный характер для правительства США, которое позиционирует себя как невоюющего союзника Киева в борьбе за суверенитет и выживание. Однако Кремль неоднократно обвинял Вашингтон и их соратников по НАТО в опосредованной войне на Украине.

Высокопоставленные чиновники из Пентагона в течение нескольких дней отказывались отвечать, предоставляют ли они координаты для ударов — и если да, то каким образом — из соображений оперативной безопасности. Вместо этого они ограничились заявлением о пределах американского участия.

"Мы давно признали, что делимся с Украиной разведданными, чтобы помочь ей защититься. Со временем мы оптимизировали процесс обмена информацией, чтобы иметь возможность отвечать на их запросы и поддерживать наведение как можно быстрее и шире, — говорится в заявлении официального представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера. — Украинцы сами отвечают за поиск целей и определяют их приоритетность, сами решают, какие из них атаковать. США не одобряют их цели, и мы не участвуем ни в их выборе, ни в поражении".

Один высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения так: украинские военнослужащие определяют желаемые цели и их местоположение, после чего эта информация поступает старшему командованию, которое затем передает запрос американским партнерам для получения более точных координат. По словам чиновника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска огонь не открывают.

Украина могла бы наносить удары и без помощи США, но, поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы впустую, он предпочитает без подтверждения Вашингтона не стрелять, сказал чиновник. По его утверждениям, нареканий эта схема не вызывает.

Уже несколько месяцев украинское правительство добивается от Вашингтона высокоточного оружия большей дальности.

У Киева есть пусковые установки HIMARS и их аналог, реактивная система залпового огня M270, с ракетами американского производства дальностью до 80 километров.

Украинские чиновники также требуют армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS). Эти боеприпасы запускаются с той же пусковой установки и имеют дальность до 300 километров. Однако чиновники администрации Байдена предоставить это оружие отказались: во-первых, его запасы ограничены, а во-вторых, администрация усматривает в этом эскалацию, которая может спровоцировать Россию и превратить США в непосредственного участника конфликта.

Киев пообещал не наносить ударов по территории России ракетами большей дальности.

Высокопоставленный украинский чиновник подчеркнул, что, даже получив ATACMS, украинские военные столкнутся с теми же ограничениями, что и сейчас с обычными снарядами HIMARS. Кроме того, Украина по-прежнему зависит от американских координат при наведении.

"Вы же все равно контролируете каждый залп, поэтому когда вы говорите: „Мы боимся, что вы примените это оружие по другим целям”… Вообще-то мы так и так не сможем этого сделать, даже если захотим", — сказал украинский чиновник.

Высокопоставленный представитель США с такой формулировкой не согласился. Это "неправда", что украинцы запрашивают нашего одобрения для каждой цели, заявил он.

<…> С помощью ATACMS украинцы наверняка нацелятся на российские военные объекты в Крыму, который Россия присоединила в 2014 году.

При этом США недавно одобрили закупку и поставку Киеву еще одного боеприпаса с GPS-наведением — бомбы малого диаметра наземного базирования, или GLSDB, которая запускается из HIMARS и аналогичных установок и имеет дальность свыше 140 километров. Снаряд изначально предназначался для запуска с самолетов, но был перепрофилирован.

Глава управления ракетных войск и артиллерийской подготовки ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский заявил в октябрьском интервью The Washington Post, что западные союзники Украины подтвердили координаты целей перед харьковским контрнаступлением.

По его словам, партнеры разработали схему, по которой Киев получает точные координаты. Предполагалось, что она гарантирует точное попадание и обеспечит стремительное контрнаступление, застав российские силы врасплох. По словам Малиновского, информация о целеуказании также позволила обойти российские помехи, которые мешают беспилотной разведке на поле боя.

"По нашим картам и программному обеспечению, у цели получается один набор координат, — сказал Малиновский. — Но после анализа партнеров оказывается, что координаты другие. Почему? Потому что у американцев и стран НАТО есть доступ к военным спутникам".

"Мы практически всегда на связи, — добавил он. — Они немедленно сообщают нам координаты, и мы тут же стреляем из РСЗО".

Третий украинский чиновник подтвердил, что все целеуказание ведется через американскую базу на территории НАТО, и назвал этот процесс "очень быстрым". Название базы мы не раскрывает по просьбе американских чиновников и из соображений безопасности.

Авторы статьи: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Дэн Ламот (Dan Lamothe), Шейн Харрис (Shane Harris), Пол Сонн (Paul Sonne)

Комментарии читателей:

Casimir Kielbasanova

Какой сюрприз! Кто бы мог подумать?

Michael

Что-то мне кажется, такое обсуждать не надо — это же военная тайна. Так мы не только избежим контрмер противника, но и не будем лишний раз злить Путина и его приспешников.

Send in the clowns

Я понимаю, что украинцы хотят, чтобы США им доверяли и выдали ракеты большей дальности. Но лучше бы им об этом не распространяться, чтобы не дразнить русских.

The Great A-Tuin

Мы никогда не делали из этого тайны, да и что в любом случае нам русские сделают? Бросят на нас полуобученный десант?

Mark R Thomason

Что бы там США ни говорили, это по сути акт агрессии. Это игра с огнем. Российская спецоперация была спровоцированной. Это выбор не только Путина, но и Байдена тоже. А теперь еще и это.

Texas4Two

Ну и как погодка в Питере, товарищ?

AnitaMz

Болтун — находка для врага. Разумеется, Путин об этом знает, зачем же нам повышать его авторитет в остальном мире? А о том, "как это было", давайте порассуждаем после конфликта.

Brenda Pipher

Сдается мне, что украинцы пытаются загнать США в угол. "Раз уж вы снабжаете нас координатами, может, заодно и ракеты большей дальности подгоните?" Но я, конечно, не спец по стратегии.

David Watson

Если это пронюхали газетчики, то уж Путин-то давно в курсе.

Cavalry Bear

Наши инструктора и так уже работают на западе Украины — наши и наших союзников по НАТО тоже.

Координаты для стрельбы требуют очень дорогой электроники и передового командного центра, и на его разработку ушли годы.

Этот чеченский кекс уже заговорил о вторжении в Польшу. А войска НАТО уже в Прибалтике, в двух часах езды от Ленинграда... то есть Санкт-Петербурга. Второго по величине города России и родины Путина.