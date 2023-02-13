Франция объяснила, почему не поставляет самолеты Украине

Министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран отметил, что самолет - это средство нападения, а не обороны

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Франция не поставляет Киеву боевые самолеты, поскольку рассматривает их как наступательное вооружение и считает необходимым поддерживать Украину прежде всего в обороне. Об этом сообщил в пятницу министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире телеканала BFM.

"Поставить самолет - это не то же самое, что поставить гаубицу, <...> самолет - это нечто иное. Прежде всего это средство нападения, а не обороны. Потребуется обучение пилотов, использовать их нужно в крайне специфичных условиях. И сейчас мы находимся в периоде, когда мы ощущаем начало наступления и видим продвижение российских войск, что требует обеспечения средствами обороны, которые бы позволили удержать позиции, а может и продвинуться в противоположном направлении", - сказал он.

"Как уже сказал президент республики, сейчас мы ничего не исключаем, но в обозримом периоде мы рассматриваем отправку танков и средств ПВО", - добавил Веран, позже уточнив, что, говоря "танки", он имел в виду самоходные гаубицы.

В ночь на пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что поставки истребителей Киеву в ближайшие недели невозможны и "это не то что сейчас нужно украинской армии". Он подчеркнул, что ничего не исключает, однако "сейчас это не главный вопрос".

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре Макрон заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Кроме того, Министерство вооруженных сил Франции сообщало, что 1 февраля было подписано соглашение о передаче Украине радара Ground Master 200 (GM200), а также о достижении соглашения с Италией о закупке около 700 зенитных ракет Aster-30 для оснащения систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba).

На минувшей неделе пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр подтвердила планы Парижа направить Киеву дополнительно 12 установок Caesar, а также провести обучение 2 тыс. украинских военных на территории Франции и Польши.