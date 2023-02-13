"Фотографировать запрещено": как производят российско-индийскую крылатую ракету "Брамос"

Индия и Россия в феврале отмечают важную дату — 25-летие крылатой ракеты "Брамос", которая была разработана НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии. Производит эти снаряды российско-индийская компания BrahMos Aerospace — соглашение о ее создании было подписано в Москве 12 февраля 1998 года. В преддверии юбилея руководитель представительства ТАСС в Нью-Дели Евгений Пахомов посетил фабрику по сборке этих сверхзвуковых крылатых ракет в Хайдарабаде

"Это та самая фабрика, на которой началась сборка первых серийных "Брамосов". Теперь у нас есть еще несколько производств, но все начиналось именно здесь, где вы стоите", — сказал, как только мы вошли в помещение, представитель BrahMos Aerospace Масуд Ахмед.

При входе в цех висит строгая табличка "Фотографировать запрещено" — но для меня было сделано исключение. Как отметил Ахмед, ранее на предприятии уже были коллеги с российских телеканалов, однако посещение цеха сотрудником российского информационного агентства ново и для них. Правда, заранее предупредили, что "фотографировать ракету можно только с определенного ракурса" — сбоку или спереди.

BrahMos Aerospace. Источник: Евгений Пахомов/ ТАСС

В огромном павильоне на стапелях лежат будущие ракеты — огромные зеленые корпуса "Брамосов", которые здесь "начиняют" всеми необходимыми элементами: рабочие последовательно выполняют сборку и проверку качества; специальные небольшие тягачи подвозят новые корпуса с виднеющимися сложенными крыльями. С этапа на этап заготовки передают краны.

Местные сотрудники в белых форменных спецовках и оранжевых касках без устали снуют то здесь, то там, группками стоят у каждого будущего "Брамоса"."Здесь на сборке работают порядка 200 человек. На всех этапах мы обеспечиваем строжайший контроль качества", — объясняет Ахмед.

За 25 лет "Брамосы" стали важнейшей частью индийских вооруженных сил, и обеспечить этот успех помогло партнерство двух стран.

Не только Россия

Москва — давний и проверенный поставщик вооружений для Нью-Дели (с 1960-х годов). При этом хорошо известно, что Индия имеет обширные связи в области обороны и с другими странами мира. Например, в последние десятилетия США поставили Нью-Дели военно-транспортные самолеты C-130J Hercules и C-17 Globemaster III, вертолеты CH-47F Chinook, ударные вертолеты AH-64D Apache, самолеты морской разведки P-8I, сегодня Вашингтон также предлагает и истребители. У Франции были закуплены 36 истребителей Rafale; у Израиля — зенитные ракеты. Есть и другие иностранные партнеры.

Можно также вспомнить недавние примеры практического военного партнерства: в ноябре 2022 года индийские корабли участвовали в маневрах Malabar совместно с Морскими силами самообороны Японии, Королевским военно-морским флотом Австралии и ВМС США. Кроме того, индийские и американские военнослужащие провели совместные маневры в Гималаях. В январе текущего года ВВС страны впервые провели совместные учения с Воздушными силами самообороны Японии.

Однако при этом сотрудники BrahMos Aerospace отмечают, что ни с одной страной мира у Индии нет таких тесных отношений в оборонной сфере, как с Россией. И проект по ракетам "Брамос" — очевидное тому подтверждение.

Значение для страны, региона и мира

"Ракета "Брамос" — это уникальный проект. Один из самых успешных примеров индийско-российского сотрудничества в области обороны. Даже, наверное, самый успешный", — подчеркнул главный советник генерального директора компании вице-адмирал Эн Эн Кумар. "Это пример ежедневного партнерства на уровне специалистов", — указал собеседник агентства и отметил, что подобной открытости сотрудничества, примеров передачи и обмена технологиями в оборонной сфере у Индии нет ни с одной другой страной, что очень важно для обеих сторон. По его мнению, именно поэтому Нью-Дели упорно противостоит попыткам США и других стран Запада убедить Нью-Дели снизить планку оборонных связей с Москвой. "Запад действительно старается оказывать давление, чтобы заставить Индию изменить отношения с Россией в оборонной сфере. Но не получается. И точно могу сказать, что при нынешнем лидерстве в нашей стране это невозможно", — добавил Кумар.

"Эта ракета изменила правила игры в регионе", — подчеркнул вице-адмирал. Он считает, что наличие у Индии такого оружия — малоуязвимого для систем ПВО, обладающего уникальными характеристиками — помогает поддерживать спокойствие в Южной Азии, где до сих пор существуют пограничные споры.

В основе разработки "Брамоса" лежит российская крылатая ракета "Яхонт" (экспортная версия П-800 "Оникс"), чего не скрывают на предприятии. Однако современная ее модель уже далеко ушла от своего предшественника. В BrahMos Aerospace сегодня выпускают ракеты для морского, подводного, наземного и авиационного базирования.

BrahMos Aerospace. Источник: Евгений Пахомов/ ТАСС

"Ракета "Брамос" особенно важна для нас, для Индии, поскольку сегодня в стране развивается программа "Самодостаточная Индия", объявленная премьер-министром Нарендрой Моди. Программа предусматривает производство вооружений, в том числе в партнерстве с иностранными компаниями, в самой Индии. И наши ракеты — прекрасный и, пожалуй, первый пример такого сотрудничества, которое определяет будущее национальных вооружений", — сказал один из моих собеседников на предприятии. Он также отметил, что эта ракета индийская уже на 60%; система использует и индийское программное обеспечение.

Мне также удалось пообщаться и с российскими специалистами, которые трудятся на предприятии в Хайдарабаде. "Мы очень хорошо сотрудничаем. Это совместная ракета, и ее производство реально объединяет нас", — отметил один из них. Земляки уверены, что "Брамос" — реальное свидетельство действительно стратегического партнерства двух государств в оборонной сфере, которое, по большому счету, не прекращается с 1960-х годов.

Перспективы и для России

Во дворе рядом с цехом для сборки ракет мне продемонстрировали передвижную пусковую установку, которую используют сухопутные войска. "Она целиком индийской разработки и производства. Одновременно может нести три ракеты. Но, если будет создан более легкий вариант ракеты, возможно, получится установить и четыре", — рассказал старший советник генерального менеджера полковник Каран Сампатх. Сегодня такие системы развернуты в западных и северных районах Индии. Полковник Сампатх также отметил, что "командование сухопутных сил очень довольно этим оружием" — мобильным, способным произвести пуск тактической ракеты практически из любого места: "Сегодня уже готовятся новые ракеты, и в войсках уже их ждут".

Среди специалистов, работающих в цеху, оказался и выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН) Венкатеш Катепалли: "Я учился в Москве с 1987 по 1993 год, по специальности инженер-механик. С тех пор очень люблю российскую столицу и каждый раз с удовольствием туда езжу. В последний раз был недавно — в 2022 году".

Самоходная пусковая установка ракет "Брамос". Источник: Евгений Пахомов/ ТАСС

Катепалли отметил, что работает в BrahMos Aerospace уже более 20 лет — с 2001 года. И тот год не только ему особенно запомнился, но и всей российско-индийской компании — именно тогда прошел первый испытательный пуск ракеты. В то время еще мало кто предполагал, что вскоре сверхзвуковые "Брамосы" будут стоять на вооружении и ВМС (на кораблях и подводных лодках), и сухопутных войск, и ВВС страны. Компания непрестанно продолжает вести работы над увеличением точности, корректировкой веса и размеров ракеты. Здесь уже можно услышать и разговоры о гиперзвуковом варианте ракеты со скоростью примерно в 7 Махов. "Когда эта ракета появится, я не знаю. Но я уверен, что это произойдет, поскольку весь мир сейчас разрабатывает гиперзвуковое оружие, и Индия не захочет отставать", — отметил Катепалли.

"Здесь мы с боеголовками не работаем", — объяснили мне сотрудники BrahMos Aerospace, заметив, как я взглядом отслеживал путь только что собранной ракеты, которую кран, подняв высоко под потолок, понес к выходу из цеха. Ракета будет перевезена на фабрику в городе Насик, где на нее и будет установлена боевая часть. Потом этот свеженький "Брамос" отправится заказчику — Вооруженным силам Индии.

Стоит заметить, что интерес к этой ракете есть и у других государств — первым иностранным заказчиком стали Филиппины. "Очень хочу, чтобы однажды мы здесь начали собирать ракеты и для России, — заверил меня один из сотрудников BrahMos Aerospace. — Вот увидите, такой день настанет, и вы еще приедете сюда рассказать об этом".