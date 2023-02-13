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РИА Новости

Министр обороны Белоруссии заверил, что Минск не предаст Москву

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

Министр обороны Белоруссии Хренин: Минск не предаст Москву, как бы его к этому ни склоняли

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Россия остается стратегическим союзником республики, и Минск не предаст это союзничество, как бы ни склоняли к этому извне.

"Россия остается для нас стратегическим союзником, и мы не предадим его, как бы нас ни склоняли к этому извне", - заявил Хренин в пятницу, встречаясь в Гомеле со студентами и преподаватели местного госуниверситета имени Скорины. Слова министра приводит агентство Белта.

Глава минобороны прокомментировал прошедшие совместные летные учения вооруженных сил Белоруссии и вооруженных сил России. "Да, они вызвали настоящий ажиотаж в прессе, особенно зарубежной. Могу сказать, что все поставленные задачи выполнены. Отмечу слаженность летчиков, которые подтвердили готовность выполнять задачи различной сложности", - сказал Хренин.

Совместное летно-тактическое учение проходило на белорусской территории с 16 января по 1 февраля. В минобороны ранее отмечали, что в ходе учения продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Там подчеркивали, что авиация региональной группировки войск Союзного государства выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений.

Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер, заявляли в министерстве.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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