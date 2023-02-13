Замглавы офиса президента Украины заявил о нехватке артиллерийских снарядов

По словам Игоря Жовквы, ВСУ нуждаются в артиллерии, танках, бронемашинах и ракетах большой дальности для контрнаступления

ТАСС, 10 февраля. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в вооруженных силах страны наблюдается нехватка боеприпасов для артиллерии.

"Сейчас у нас почти не осталось [артиллерийских] боеприпасов. <...> Поэтому нам нужна артиллерия и боеприпасы к ней", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

По словам Жовквы, ВСУ нуждаются в артиллерии, танках, бронемашинах, а также в ракетах большой дальности для того, чтобы начать контрнаступление. Он также заявил, что Украине нужны истребители.