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ЦАМТО

Saab обеспечит обслуживание средств ПВО ВС Швеции

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ПЗРК RBS-70 NG
ПЗРК RBS-70 NG.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 февраля. Компания Saab объявила о подписании с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) контракта, предусматривающего продолжение поддержки состоящих на вооружении наземных средств ПВО.

Стоимость заказа составляет около 170 млн. шведских крон. Срок действия контракта – 2023-2025 гг. Соглашение содержит опционы, предусматривающие его продление еще на три года.

Работы будут выполняться на предприятиях Saab в Хальмстаде, Векше и Гетеборге (Швеция), а также непосредственно в местах дислокации систем ПВО ВС Швеции.

По информации компании, Saab обеспечивает обслуживание наземных средств ПВО Вооруженных сил Швеции уже более 60 лет. В настоящее время поддержка включает зенитные ракетные комплексы ближнего действия RBS-70 (Robotsystem 70) и RBS-90, а также РЛС "Жираф AMB" и "Жираф 75".

Saab также выполняет обслуживание ЗРК RBS-97 (ЗРК "Хок") в дополнение к системам боевого управления и программному обеспечению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
RBS-70
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