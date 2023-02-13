Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков

Песков: Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нашей страны, то вы знаете, мы по линии различных ведомств в настоящий момент оказываем помощь нашим сирийским друзьям и продолжим это делать", - сказал Песков журналистам.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.