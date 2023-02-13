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РИА Новости

В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"

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Система подавления беспилотников "Серп-ВС"
Система подавления беспилотников "Серп-ВС".
Источник изображения: © Фото : Ростех

"Ростех" провел успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп-ВС"

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В России на одном из предприятий ТЭК в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Серп-ВС", которые полностью исключили появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне, сообщили в "Ростехе".

В декабре госкорпорация сообщала, что ее компания "Росэлектроника" поставила первую партию новых систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекты топливно-энергетического комплекса.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекте топливно-энергетического комплекса России. Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне", - говорится в релизе.

Там уточнили, что "Серп-СВ" разработан НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") и способен подавить каналы связи, управления и навигации беспилотников. "Серп" воздействует как на сигналы глобальных навигационных спутниковых систем – GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, – так и на сигналы управления БПЛА в диапазонах 2,4 и 5,6 ГГц, используемых в сетях Wi-Fi.

Комплекс может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Одно из преимуществ "Серп-ВС" – возможность подавлять дроны на 360⁰ по горизонтальной оси, добавили в Ростехе.

Как отметил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин, по итогам двухмесячной тестовой эксплуатации устройства "Серп-ВС" полностью подтвердили заявленные характеристики, позволив нивелировать риски появления в периметре охраняемой территории сторонних БПЛА.

Он добавил, что интерес к продукту проявили еще ряд промышленных компаний. "В настоящее время ведутся переговоры по поставкам комплексов", – сказал Сорокин.

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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