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ЦАМТО

ОАК представит свои ключевые программы на выставке Aero India 2023

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Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке Aero India 2021
Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке Aero India 2021.
Источник изображения: © Sputnik / Игорь Журавлев

ЦАМТО, 10 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха примет участие в международном авиасалоне Aero India 2023, который пройдет с 13 по 17 февраля на территории военной авиабазы Yelahanka.

"Индия – наш давний партнер, здесь эксплуатируется большое количество российской техники, актуальны вопросы ее обслуживания и поставки новых машин. Выставка AeroIndia – одна из ключевых региональных площадок для обсуждения этих вопросов, и отличная возможность поддержать связи с нашими партнерами", – сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

ОАК впервые за рубежом выступает в роли единой компании – в прошлом году состоялось объединение ОАК с двумя ведущими КБ – Сухой и МиГ, а также заводами в Луховицах, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Нижнем Новгороде. Формат взаимодействия корпорации с партнерами становится более простым, понятным, ОАК теперь работает в режиме "одного окна".

Одним из ключевых приоритетов роста присутствия ОАК на индийском авиационном рынке является развитие единой системы послепродажного обслуживания российской авиационной техники, которая составляет серьезный потенциал индийских ВВС. Это насущная потребность индийских партнеров и необходимый элемент развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
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