Япония намерена предоставить Филиппинам грант на военное развитие

ЦАМТО, 10 февраля. Япония намерена предоставить Филиппинам грант в рамках сотрудничества в сфере безопасности. Таким образом, Манила станет первым получателем такого рода помощи в рамках новой программы Токио, направленной на укрепление обороноспособности региональных союзников.

Как сообщает новостное агентство Nikkei, вопрос о предоставлении гранта на военное развитие премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудил с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Токио 9 февраля.

В ключевых документах по политике безопасности, обновленных в декабре, Япония изложила основные направления новой программы помощи как способа укрепления вооруженных сил стран-партнеров. Проект госбюджета Японии на 2023 ф.г. включает 2 млрд. иен (15,2 млн. долл.) на эту инициативу.

Филиппины, по всей видимости, станут первым получателем грантов, которые могут быть предоставлены в форме финансовых средств или непосредственно поставок оборудования (прим.ЦАМТО: например, выводимая из состава Сил самообороны Японии военная техника). Дальнейшие детали будут уточнены после того, как японский парламент примет бюджет. Новая программа не является составной частью других японских грантов помощи на развитие, которые ограничены "невоенными" целями.

В выступлении 8 февраля перед отъездом в Японию, Фердинанд Маркос-младший выразил заинтересованность в продолжение широкомасштабного сотрудничества с Японией, в том числе в сфере национальной безопасности и экономики.