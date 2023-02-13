Шольц призвал страны Евросоюза поставить Украине танки Leopard 2

При этом канцлер признал, что это "будет нелегко"

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду относительно того, что цели по поставке Киеву основных боевых танков Leopard 2 будут достигнуты, однако признал, что это непростая задача. Такое мнение он высказал в пятницу по завершении саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"У меня сложилось впечатление, что это работает", - сказал Шольц. "Однако, конечно, это будет нелегко", - добавил он. При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что на саммите ЕС он еще раз воспользовался возможностью, чтобы "попросить многих активно поддержать" это. "Мы прилагаем все усилия, чтобы продвинуть эту тему. Это также включает обучение, поставку запасных частей и боеприпасов", - констатировал Шольц.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что с 1 января по 22 декабря 2022 года власти ФРГ одобрили поставку Киеву вооружений и военной техники на €2,24 млрд. Это, в частности, зенитные самоходные установки Gepard, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня и одна система противовоздушной обороны Iris-T. 25 января правительство Германии подтвердило, что отправит на Украину 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт этих боевых машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности.