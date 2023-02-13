Войти
ТАСС

Шольц призвал страны Евросоюза поставить Украине танки Leopard 2

239
0
0
Немецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Gertrud Zach

При этом канцлер признал, что это "будет нелегко"

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду относительно того, что цели по поставке Киеву основных боевых танков Leopard 2 будут достигнуты, однако признал, что это непростая задача. Такое мнение он высказал в пятницу по завершении саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"У меня сложилось впечатление, что это работает", - сказал Шольц. "Однако, конечно, это будет нелегко", - добавил он. При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что на саммите ЕС он еще раз воспользовался возможностью, чтобы "попросить многих активно поддержать" это. "Мы прилагаем все усилия, чтобы продвинуть эту тему. Это также включает обучение, поставку запасных частей и боеприпасов", - констатировал Шольц.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что с 1 января по 22 декабря 2022 года власти ФРГ одобрили поставку Киеву вооружений и военной техники на €2,24 млрд. Это, в частности, зенитные самоходные установки Gepard, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня и одна система противовоздушной обороны Iris-T. 25 января правительство Германии подтвердило, что отправит на Украину 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт этих боевых машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
10.02.2023
Премьер Нидерландов не исключил никакой военной помощи Украине
09.02.2023
Шольц: ФРГ не будет участвовать в постоянном повышении ставок при поставках оружия Украине
03.02.2023
Вашингтон и Брюссель готовят контрудар
27.01.2023
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
25.01.2023
Танки раздора. В НАТО продолжаются споры вокруг поставок Киеву западной бронетехники
17.01.2023
Интервью главы группы Rheinmetall о возможных поставках вооружения на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша