БЛА "Орлан-10" помогают экипажам САУ "Акация" ЮВО наносить точные удары по врагу в зоне СВО

ЦАМТО, 10 февраля. Расчеты БЛА "Орлан-10" подразделений ЮВО в условиях помех средств РЭБ противника выполняют пуски БЛА на тактическую глубину для разведки и поиска целей, корректировки огня различных видов вооружения, а также видеофиксации огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Как говорится в комментарии к видеоролику, представленному на сайте Минобороны, на этот раз расчеты БЛА определили точное местонахождение скопления живой силы противника. Получив координаты целей, самоходные артиллерийские установки "Акация" выдвигаются на позиции.

Благодаря слаженным действиям личный состав САУ смог нанести удар по уточненным координатам в кратчайший срок, поразив противника.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов БЛА.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника, восполнения боекомплекта и получения новых задач.

Расчеты беспилотников также провели смену позиций и продолжили выполнять разведку.