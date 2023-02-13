Фрегат "Адмирал Горшков" провел артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане

Как отметили в Минобороны России, орудия судна поразили мишень на расстоянии 10 км

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провел артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках подготовки к проведению совместного с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морского учения", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что стрельба была проведена из 130 мм универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М по морской мишени, имитирующей корабль условного противника и находившейся на удалении более 10 км.

Отмечается, что расчет корабельного командного пункта отработал действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения фрегата. В целях противодействия высокоточному оружию условного противника комплексами радиоэлектронной борьбы также была отработана постановка помех.

"Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена", - добавили в министерстве.