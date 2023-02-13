"РТ-Техприемка" и Промсвязьбанк разработают проекты по развитию предприятий ОПК

ЦАМТО, 10 февраля. Компания "РТ-Техприемка" Госкорпорации Ростех и Промсвязьбанк (ПСБ) займутся развитием и повышением производственной эффективности организаций ОПК страны.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве партнеры заключили в рамках III Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал".

Соглашение предполагает готовность обеих сторон развивать сотрудничество в целях реализации совместных проектов по развитию и финансовому оздоровлению организаций ОПК. Документ подписали генеральный директор "РТ-Техприемки" Владлен Шорин и старший вице-президент – директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергей Добрин.

"РТ-Техприемка" является одним из лидеров в области контроля качества, обеспечивающим операционную эффективность и конкурентоспособность продукции гражданского и военного назначения, а также непрерывно развивающим компетенции в области стандартизации, сертификации, автоматизации производства, материально-технического обеспечения, в создании цифровых продуктов. Уверен, что в рамках соглашения будет оказана всесторонняя поддержка бизнеса, повышены качество производственных процессов на промышленных предприятиях и удовлетворенность клиентов", – подчеркнул генеральный директор "РТ-Техприемки" Владлен Шорин.

"Финансовое оздоровление – это актуальная задача для оборонно-промышленного комплекса, которая требует особого подхода. Мы помогаем предприятиям решать как точечные финансовые задачи в краткосрочной перспективе, так и долгосрочные стратегические задачи, среди которых – повышение финансовой устойчивости. Системное сотрудничество ПСБ с компанией "РТ-Техприемка" поможет предприятиям ОПК получить комплексную поддержку, которая включает, в том числе, поиск финансирования, инжиниринг, консалтинг, разработку программ финансового оздоровления и их практическую реализацию", – отметил Сергей Добрин.

Объединение потенциала двух организаций будет способствовать реализации запросов заказчиков по услугам "РТ-Техприемки" и ПСБ, расширению географии клиентского сервиса и повышению привлекательности среди клиентов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".