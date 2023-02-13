Войти
ЦАМТО

Глава Минобороны Бельгии Дедондер: военнослужащие ВСУ прибыли учиться управлению подводными дронами

279
0
0
Людивин Дедондер
Людивин Дедондер.
Источник изображения: МО Бельгии

ЦАМТО, 10 февраля. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила 9 февраля, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами, передает "РИА Новости".

"Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией", – написала министр в Twitter.

Как напоминает агентство, в ноябре 2022 года совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. По сообщению бельгийских властей, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и разведывательное оборудование.

Подобная техника уже имеется в распоряжении бельгийской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
23.06.2021
Инвалиды пятой статьи
09.03.2020
ЕС призвал Россию сотрудничать со следствием по делу о сбитом над Украиной пассажирским самолетом
03.06.2019
"Лишь бы обвинить русских": в Малайзии требуют правды о MH-17
21.09.2018
Форт Трампа. Американские войска пропишутся в Польше
22.11.2017
Мосты конфронтации
16.04.2015
По шаблону конфронтации
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша