Глава Минобороны Бельгии Дедондер: военнослужащие ВСУ прибыли учиться управлению подводными дронами

ЦАМТО, 10 февраля. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила 9 февраля, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами, передает "РИА Новости".

"Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией", – написала министр в Twitter.

Как напоминает агентство, в ноябре 2022 года совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. По сообщению бельгийских властей, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и разведывательное оборудование.

Подобная техника уже имеется в распоряжении бельгийской армии.