Основной проблемой в судостроении для ВМC США названа нехватка кадровых ресурсов

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Судостроительные верфи США имеют возможности для увеличения производства кораблей для ВМС, но ограничены нехваткой квалифицированной рабочей силы, кадровых ресурсов. Об этом сообщил Конгрессу один из руководителей судостроительной отрасли, отметив также важность стабильности спроса со стороны ВМС.

Единственной самой большой проблемой, стоящей перед судостроительной отраслью, являются люди, и это будет иметь место в будущем, и мы должны более эффективно подходить к развитию нашей рабочей силы

— сказал перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Мэтью Пакстон, президент Совета судостроителей Америки.

В ответ на вопрос члена палаты представителей Боба Уиттмана относительно заявления ВМС США о том, что судостроители не могут поставить три эсминца Arleigh Burke, профинансированные в прошлом году, Пакстон сказал, что судостроительная промышленность «имеет недоиспользованные активы и активы, которые не используются вообще».

Пакстон поблагодарил комитет за поддержку федеральных инвестиций в судостроительную промышленную базу. Он также отметил, что частная судостроительная отрасль каждый день инвестирует в свою рабочую силу. У них есть учебные заведения, образовательные программы, они объединяются с местными общественными колледжами, так что подобные инвестиции на федеральном уровне окупаются тем, что делает и частный бизнес. Хотя, как заявлено, судостроители глубоко заботятся о промышленной базе подводных лодок, тот факт, что часть этих денег пойдет на другие кораблестроительные программы, абсолютно важен. Это также имеет решающее значение для нашей цепочки поставок».

Кроме этого, президент Совета судостроителей Америки добавил, что стратегии приобретения, такие как постепенное финансирование, предварительные закупки, заключение контрактов на закупку крупными партиями, имеют огромное значение для верфей. Это дает судостроителям материалы с длительным сроком поставки, которые нужны в бесперебойном режиме.

Мэтью Пакстон также отметил, что судостроительная промышленность «выиграла» от того, что разделили корабли разного водоизмещения и типа по верфям.

Безусловно, идёт на пользу и попытка запустить серийное строительство, поддерживать работу горячих производственных линий и обучение рабочей силы.