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ЦАМТО

ВМС Пакистана получат 20 артиллерийских катеров

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Источник изображения: Фото: Swiftships.com

ЦАМТО, 10 февраля. На пакистанской верфи Karachi Shipyard and Engineering Works состоялась церемония закладки киля первого артиллерийского катера, предназначенного для ВМС Пакистана.

По информации американской судостроительной компании Swiftships, в марте 2021 года она подписала контракт на оказание услуг проектирования и поддержки строительства на верфи KS&EW 38,8-метровых артиллерийских катеров для ВМС Пакистана.

Всего планируется поставка 20 артиллерийских катеров, первый из которых должен быть передан заказчику к январю 2024 года. Объем работ в рамках контракта включает инженерные услуги, поставку полного комплекта материалов и оказание поддержки в процессе строительства на предприятии KS&EW в Карачи.

Перед началом строительства инженеры Swiftships обеспечили поддержку KS&EW в оптимизации конструкции катеров и подготовке комплексного технического пакета. Для разработки подробных 3D-чертежей и производственных моделей использовалось самое современное программное обеспечение.

Церемония резки первой стали для строительства головного катера состоялась 6 октября 2022 года. Планируется, что этот катер будет поставлен ВМС Пакистана в течение 15-месячного периода. Следующие катера будут поставляться в более сжатые сроки.

Многоцелевой катер, заказанный для ВМС Пакистана, имеет длину 38,8 м и водоизмещение около 220 т. Максимальная скорость составляет 33 узла.

Катер предназначен для защиты основных сил, перехвата нарушителей, обеспечения безопасности на море, береговой обороны, ведения разведки и поисково-спасательных операций.

Высокие скорость и маневренность повышают живучесть платформы. Катер вооружен разработанной Aselsan 30-мм стабилизированной автоматической пушкой, 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами.

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Страны
Пакистан
США
Компании
Aselsan
KSEW
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