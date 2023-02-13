ВМС Пакистана получат 20 артиллерийских катеров

ЦАМТО, 10 февраля. На пакистанской верфи Karachi Shipyard and Engineering Works состоялась церемония закладки киля первого артиллерийского катера, предназначенного для ВМС Пакистана.

По информации американской судостроительной компании Swiftships, в марте 2021 года она подписала контракт на оказание услуг проектирования и поддержки строительства на верфи KS&EW 38,8-метровых артиллерийских катеров для ВМС Пакистана.

Всего планируется поставка 20 артиллерийских катеров, первый из которых должен быть передан заказчику к январю 2024 года. Объем работ в рамках контракта включает инженерные услуги, поставку полного комплекта материалов и оказание поддержки в процессе строительства на предприятии KS&EW в Карачи.

Перед началом строительства инженеры Swiftships обеспечили поддержку KS&EW в оптимизации конструкции катеров и подготовке комплексного технического пакета. Для разработки подробных 3D-чертежей и производственных моделей использовалось самое современное программное обеспечение.

Церемония резки первой стали для строительства головного катера состоялась 6 октября 2022 года. Планируется, что этот катер будет поставлен ВМС Пакистана в течение 15-месячного периода. Следующие катера будут поставляться в более сжатые сроки.

Многоцелевой катер, заказанный для ВМС Пакистана, имеет длину 38,8 м и водоизмещение около 220 т. Максимальная скорость составляет 33 узла.

Катер предназначен для защиты основных сил, перехвата нарушителей, обеспечения безопасности на море, береговой обороны, ведения разведки и поисково-спасательных операций.

Высокие скорость и маневренность повышают живучесть платформы. Катер вооружен разработанной Aselsan 30-мм стабилизированной автоматической пушкой, 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами.