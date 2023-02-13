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Военное обозрение

Военкоры показали работу российского перспективного ОБТ «Армата» в зоне спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

Российские танки Т-14 "Армата" принимают участие в специальной военной операции, кадры боевого применения новейшего танка в зоне СВО появились на интернет-ресурсах. Короткий ролик с участием "Арматы" показали военкоры "Русской весны".

Короткое, 11-секундное видео, появилось в Сети накануне вечером. На кадрах виден российский танк "Армата", делающий выстрел. Когда снято видео и на каком участке СВО не сообщается. В описании к ролику говорится, что это первые кадры огня «Арматы» в зоне спецоперации.

Официально ОБТ Т-14 "Армата" участия в боевых действиях не принимали, сообщений об этом не было. Основными танками российских войск по-прежнему остаются Т-72Б3, Т-80БВ и Т-90М. В то же время информация о появлении "Арматы" на территории новых регионов России уже проходила. В декабре прошлого года появились кадры боевого слаживания танков "Армата" в одном из тыловых районов зоны специальной военной операции.

Будет ли данный танк активно участвовать в боевых действиях информации нет, но то, что его обязательно обкатают в условиях СВО, было ясно с самого начала. Такой шанс разработчики и Минобороны не упустят. Посмотреть на перспективную машину в условиях реального боя необходимо. С другой стороны, бросать танк довольно дорогой танк при вероятности, что он попадет в руки противника и, несомненно, уедет в США, никто не будет.

Как ранее сообщалось, танк "Армата" стоит в районе 350 млн. рублей, что в семь раз дороже модернизированного Т-72Б3.

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Россия
США
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
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