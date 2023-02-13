Индия с помощью новой ракеты вывела на орбиту три спутника

Запуск носителя SSLV прошел успешно, сообщили местные телеканалы

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) произвела в пятницу успешный запуск новой легкой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), которая вывела на орбиту Земли три спутника. Трансляцию старта ракеты и информацию о выводе спутников вели в прямом эфире индийские телеканалы.

Носитель доставил в космос индийский спутник EOS-07, американский спутник Janus-1 и спутник производства космического стартапа SpaceKidz AzaadiSAT-2, который был разработан 750 девушками-студентками со всей Индии. Аппараты успешно выведены на круговую орбиту высотой 450 км.

Ракету-носитель SSLV-D2 запустили с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке страны. Это второй запуск новейшего индийского носителя SSLV. Первый состоялся 7 августа 2022 года. Он прошел неудачно: ракета вывела несколько спутников на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты, поэтому спутники нельзя было использовать. ISRO тогда выступила с заявлением, что вскоре подготовит новый вариант этой ракеты.

Новая малогабаритная ракета-носитель с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 км). Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.