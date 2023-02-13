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ТАСС

Politico: Финляндия не исключила поставки истребителей Украине

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS

Премьер-министр Санна Марин отметила, что Хельсинки должны обсудить отправку Киеву более тяжелого вооружения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину. Об этом она в пятницу заявила европейскому изданию Politico после саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

"Мы готовы помогать любым возможным способом и до тех пор, пока это потребуется, и мы должны также обсудить более тяжелое вооружение", - приводит агентство слова Марин. Она подчеркнула, что в не хочет ничего исключать.

Politico отмечает, что Польша, Нидерланды и Франция тоже сообщили о гипотетической возможности отправки истребителей Украине.

Саммит ЕС должен был быть двухдневным, однако, как объявили в Евросовете, второго дня не будет. На встречу лидеров стран сообщества пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Помимо Украины лидеры Евросоюза обсуждали на саммите вопросы повышения конкурентоспособности экономики ЕС и противодействия миграции, однако дискуссия по этим темам завершилась без каких-либо практических результатов. 

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Страны
Нидерланды
Польша
Украина
Финляндия
Франция
Проекты
Евросоюз
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