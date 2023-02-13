Как диверсия против "Северного потока" поможет США поработить Европу

Впервые с 26 сентября 2022 года, когда были взорваны подводные нитки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", в деле об этой диверсии появилась относительная ясность. Как и предполагали многие эксперты, в том числе в Европе и Америке, к ЧП оказались причастны американские спецслужбы. В конечном счете это был еще один шаг по полному подчинению европейской экономики американской.

Данные о причастности США к диверсии обнародовал журналист-расследователь Сеймур Херш. "В июне прошлого года боевые пловцы ВМС, действуя под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО BALTOPS 22, установили взрывные устройства с дистанционным управлением, — утверждает Херш в своей статье в Substack, — а спустя три месяца взорвали три из четырех труб „Северного потока“. Об этом рассказал источник, непосредственно знакомый с деталями планирования и подготовки операции".

"Решение провести диверсию на трубопроводах Байден принял после длившихся девять с лишним месяцев совершенно секретных дебатов в кулуарах американских ведомств национальной безопасности, — продолжает знаменитый журналист. — Их участники обсуждали, как наилучшим образом добиться поставленной цели. Вопрос заключался не в том, проводить операцию или нет. Стороны думали, как выполнить задачу, не оставив при этом никаких следов, позволяющих догадаться, кто несет ответственность за диверсию".

Американская администрация и спецслужбы в один голос называют обвинения Сеймура Херша ложными и необоснованными. Но если в чем-то и нужно сомневаться, то в первую очередь в правдивости официальных лиц. Сеймур Херш не раз доказывал, что его сенсационные расследования исключительно правдивы. Это касается и трагедии вьетнамской деревни Сонгми, и жестокости американских тюремщиков в "Абу-Грейб", и расследования убийства Усамы бен Ладена. Скорее всего, и в случае с "Северным потоком" данные журналиста-расследователя подтвердятся. Можно подвергать сомнению какие-то детали диверсии, но не тот факт, что главным выгодоприобретателем от нарушения поставок газа в Западную Европу стали Соединенные Штаты. Никому другому подрыв подводного газопровода не принес бы таких колоссальных барышей.

Когда стало известно о диверсии на газопроводах, на Западе первым делом обвинили Россию. Дескать, президент Владимир Путин занялся газовым шантажом, вынуждая Европу отказаться от поддержки Украины. Активнее всех эту версию продвигали в США. При этом тот факт, что Россия продолжает даже во время специальной военной операции прокачивать газ по ниткам, идущим по территории Украины, игнорировался. Как и то, что инициаторами сворачивания российско-немецкого сотрудничества в газовой сфере были прежде всего американцы.

Сомнения в настойчиво навязываемом Америкой "русском следе" возникли довольно скоро. Через несколько дней после диверсии известный экономист Джеффри Сакс прямо заявил: "От перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить Европу окончательно, разрушили газопроводы „Северный поток“. Я готов поспорить, что это дело рук США, — возможно, США вместе с Польшей". Стоит вспомнить, что сразу после ЧП польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский в своем Twitter под снимком с места аварии написал: "Мелочь, а приятно. Спасибо, США".

Отвечая на сомнения интервьюера, Джеффри Сакс добавил: "Я знаю, что это идет вразрез с нашей общепринятой легендой, и такое вообще нельзя говорить на Западе, но все мои собеседники во всем мире убеждены, что это дело рук США. Кстати, даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: „Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают“.

Судя по всему, пока Сеймур Херш готовил сенсационный материал, некоторые детали начали просачиваться в информационное поле. За несколько дней до публикации в Substack европейские политики вдруг разом вспомнили о „Северном потоке“ — и о своих сомнениях. Генеральный прокурор Германии Петер Франк, как сообщала 4 февраля германская Süddeutsche Zeitung, не нашел „доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах Nord Stream 1 и 2. В настоящее время это невозможно доказать, расследование продолжается“.

Двумя днями ранее подобные сомнения озвучила британская Times: „Немецкие следователи рассматривают в том числе теории о том, что атаку на газопроводы могло провести некое западное государство с целью затем обвинить во всем Россию“. При этом газета сослалась на статью в Washington Post, в которой приводились слова неназванного политика: „На данный момент нет никаких доказательств того, что за саботажем стояла Россия“, — сказал один европейский чиновник, повторив оценку 23 дипломатических и разведывательных чиновников в девяти странах, опрошенных в последние недели. Некоторые зашли так далеко, что заявили, что не считают Россию ответственной".

Версию о причастности США к диверсии на "Северном потоке" можно считать если не доказанной, то приоритетной. Проблема лишь в том, решится ли Германия, как главный пострадавший от подрыва Nord Stream, и участвующие в расследовании Швеция и Дания (ЧП произошло в их исключительных экономических водах) довести следствие до конца. А потом, что важнее, назвать исполнителя и заказчика преступления.

Многие наблюдатели обосновано сомневаются в этом. Их общую позицию сформулировал обозреватель Шень И в китайской "Гуаньча": "Сегодняшний ЕС не осмеливается прямо указать на „виновника“ (диверсии на газопроводе. — А.Т.)... Будучи союзником США и группой полусуверенных государств, Европа довольно ограничена в области независимости и власти, поэтому она не может самостоятельно гарантировать свою безопасность".

Этот тезис прямо ведет к мысли, что основной интерес США в подогревании и эскалации конфликта на Украине — экономическое порабощение стран Западной Европы. Как только упали объемы поставлявшегося европейцам российского газа, Америка начала навязывать им свой гораздо более дорогой СПГ. Однако и этого США оказалось мало. И они начали переманивать европейские предприятия к себе, играя на нестабильности и слишком высоких ценах на энергоносители.

Китайский телеканал CCTV еще в ноябре приводил признание министра финансов Франции Брюно Ле Мэр: "Прямо на наших глазах Соединенные Штаты развивают нашу промышленность на своей земле". И пояснял, что имел в виду политик: "Относительно стабильная стоимость энергоресурсов в США вкупе с щедрыми субсидиями, предоставляемыми местным компаниям за счет закона о снижении инфляции, не оставили европейским предприятиям другого выбора, кроме как „повернуться спиной“ к ЕС и перетекать в Америку одно за другим. Немецкий Volkswagen объявил о расширении производства в Штатах, французский Aluminium Dunkerque, крупнейший алюминиевый завод в ЕС, заявил о сокращении производства на 20%".

Логика происходящего очевидна. Чтобы сдержать галопирующую инфляцию, США необходимо перенаправить к себе основные инвестиционные потоки. Сейчас они текут в первую очередь в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, а также в Западную Европу. Претендовать на азиатские инвестиции Америке трудно, а вот на европейские — вполне можно. Правда, для этого нужно превратить Западную Европу в милитаризованную, раздираемую бесконечными конфликтами, лишенную экономических партнеров на востоке провинцию. Что, собственно, сейчас и происходит.

Этот процесс все яснее видят и в Западной Европе. "США обнаружили, что, хотя санкции не действуют на противников, они тем более малоэффективны в стане их собственных друзей и экономических партнеров, — отмечает обозреватель германского журнала Focus Габор Штайнгарт. — Под угрозой недопуска на американский рынок политические друзья вынуждены становиться „добровольными“ торговыми партнерами". Focus приводит такие цифры: если европейская фирма платит в среднем 139 млн долларов за нарушение режима санкций, то американская — всего 2 млн, то есть в 70 раз меньше!

"Тот, кого по идее должны были поразить санкции, не страдает — зато страдают политические друзья и партнеры, — подводит горький итог немецкое издание. — Возможно, именно в этом и заключается ирония современности". Но это не ирония. Это — прямое следствие попытки построить монополярный мир. И категорического нежелания терять позиции мирового господства. Как всегда, расплачиваться за это приходится кому угодно, кроме Америки.

Антон Трофимов