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ТАСС

Макрон исключил поставки истребителей Украине в ближайшие недели

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Mohammed Badra / Pool Photo via AP

По мнению президента Франции, это не то, что нужно сейчас украинской армии

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Истребители ни при каких обстоятельствах не будут поставлены Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу на брифинге по итогам саммита ЕС, главной темой которого стал визит президента Украины Владимира Зеленского.

"Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии, - сказал он. - Ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели".

При этом он подчеркнул, что "в принципе ничего не исключает, однако сейчас это не главный вопрос".

Помимо Украины лидеры ЕС обсуждали на саммите вопросы повышения конкурентоспособности экономики Евросоюза и противодействия миграции, однако дискуссия по этим темам закончилась без каких-либо практических результатов. Более того, рассчитанный на два дня саммит завершился поздней ночью после единственного дня работы. Таким образом, сложилось впечатление, что саммит был организован исключительно для приема в Брюсселе украинского президента. 

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Украина
Франция
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