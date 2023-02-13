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РИА Новости

Посол в Пекине рассказал о целях военного сотрудничества России и КНР

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Парад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил "Восток-2018"
Парад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Моргулов: военное сотрудничество России и КНР легитимно и не направлено против кого-ибо

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и КНР легитимно и не направлено против третьих стран, любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.

"Мне вряд ли корректно отвечать, какие мотивы движут Китаем, когда он подходит к военному сотрудничеству с Россией. Оставлю этот вопрос для ответа нашим китайским партнерам. Скажу только, что Китай – суверенная страна, которая сама определяет, что отвечает ее национальным интересам, а что нет, и понятно, что такая страна как Китай не поддается внешнему давлению, предпринимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что военное сотрудничество Москвы и Пекина "является абсолютно легитимным, оно соответствует всем нормам международного права, не направлено против третьих стран и любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными".

Вместе с тем, отвечая на просьбу прокомментировать то, что Запад постоянно выступает с осуждением совместных военных учений Москвы и Пекина, российский посол указал, что когда США, Южная Корея и Япония проводят масштабные маневры в регионе, "это, по их логике, не должно вызывать ни у кого вопросов".

"Как только мы с Китаем организуем совместные учения или совместное патрулирование, будь то в двустороннем формате или в формате ШОС, это сразу же вызывает осуждение. Классический пример двойных стандартов", - подчеркнул он.

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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
ШОС
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