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ТАСС

В Нидерландах сообщили о запросе Украиной истребителей F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что вопрос доступности этого вида вооружений необходимо обсудить с США и союзниками

ГААГА, 10 февраля. /ТАСС/. Украина направила запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, чьи слова приводит в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Украина действительно попросила помочь с истребителями", - сказала министр. "Это очень сложная тема, - добавила она. - Мы должны обсудить доступность F-16 с американцами и другим союзниками. Нам также необходимо внимательно изучить последствия. Это не сможет произойти в ближайшее время. Мы должны честно об этом сказать".

По словам Оллонгрен, украинские военные должны пройти соответствующее обучение. Кроме того, США должны выдать свое разрешение как страна-производитель. Однако в долгосрочной перспективе глава Минобороны Нидерландов не исключила, что на вооружении украинской армии будут стоять истребители F-16. "Страна точно никогда не сможет закупать российские истребители, которые она использовала в прошлом", - заметила она.

На вооружении армии Нидерландов в настоящее время стоит несколько десятков истребителей F-16, которые постепенно заменяются на более современные F-35. 

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Страны
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
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