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ТАСС

Япония передала Украине оборудование для телевещания

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Правительство страны также приняло поправки к законодательству, которые позволят использовать государственные облигации для финансирования фондов поддержки Украины, организованных Группой Всемирного Банка

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Японии в рамках поддержки Украины передали украинской стороне вещательное и телекоммуникационное оборудование. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Нами были передано несколько мобильных ретрансляционных станций", - отметил он, подчеркнув, что системы телевизионного вещания на Украине за прошедший год серьезно пострадали в результате боевых действий.

Правительство Японии в пятницу также приняло поправки к законодательству, которые позволят использовать государственные облигации для финансирования фондов поддержки Украины, организованных Группой Всемирного Банка. По данным агентства Kyodo, власти Японии намереваются использовать государственные облигации на сумму в 685 млрд иен (около $5,1 млрд по текущему курсу) для финансирования соответствующего фонда, который будет работать в рамках Международного банка реконструкции и развития.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Япония, будучи председателем G7 в этом году, совместно с международным сообществом продолжит всестороннюю поддержку Украины и украинского народа. 

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Страны
Украина
Япония
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